Ankara'da metro seferleri durduruldu
11:15 05.12.2024 (güncellendi: 11:26 05.12.2024)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
© AA
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EGO Genel Müdürlüğü sosyal metro hesabından yaptığı açıklama ile Ankaray seferlerinin durdurulduğu bildirdi.
Ankara'da Ankaray seferleri durduruldu.
EGO'dan açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesinin şehrin ulaşımından sorumlu birimi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Değerli vatandaşlarımız, 05.12.24 saat 08.45'te hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferler geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır. Sorunun en kısa sürede çözülerek seferlerimize yeniden başlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
📣 DUYURU pic.twitter.com/dmLhUBVfUS— EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) December 5, 2024
Ankaray neden durduruldu?
Metro seferlerinin durdurulmasının sebebine ilişkin, tren raylarının üzerine izinsiz bir kişinin girdiği iddia ediliyor.