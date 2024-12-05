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ABD'de bir okula silahlı saldırı: 2 anaokulu öğrencisi ağır yaralandı, 1 ölü
ABD'de bir okula silahlı saldırı: 2 anaokulu öğrencisi ağır yaralandı, 1 ölü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir özel okula silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, biri 5 diğeri 6 yaşında olan iki anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığını... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:12+0300
2024-12-05T13:12+0300
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kaliforniya
okul
saldırı
silahlı saldırı
anaokulu
öğrenci
hayati tehlike
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Kuzey Kaliforniya'daki dini eğitim veren özel bir okulda şüpheli saldırganın ateş açması sonucu yaralanan 2 anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığı bildirildi. Hayati tehlikesi devam eden bir 5 diğeri 6 yaşındaki çocuğu yaralayan saldırganın saldırı sonrası intihar ettiği açıklandı.Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Kaliforniya, Oroville'deki bir okulda aktif silahlı saldırı olduğu bildirildi. Olay yerine varan polisler, kendine ateş edip yaralanmış gibi görünen yetişkin bir adamın tabancasıyla beraber buldu. 5 ve 6 yaşındaki anaokulu çocuklarının yerel hastanelere nakledildiği ve durumlarının ağır olduğu açıklandı.Kimliği açıklanmayan şüphelinin neden özel okula saldırdığı araştırılıyor. Adamın daha önce bir aile üyesini öğrenci olarak kaydetme bahanesiyle okul yöneticiyle görüşmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.Çarşamba günü meydana gelen okul saldırısı bundan önce yaşanan düzinelerce okul saldırısından biri. Dünya çapında büyük yankı oluşturan saldırıların biri, bu yılın sonlarına doğru dört kişinin öldüğü ve dokuz kişinin yaralandığı Apalachee Lisesi saldırısıydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abddeki-lise-saldirisinda-14-yasindaki-suphelinin-babasi-tutuklandi-suclama-ikinci-derece-cinayet-1087718558.html
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abd, kaliforniya, okul, saldırı, silahlı saldırı, anaokulu, öğrenci, hayati tehlike
abd, kaliforniya, okul, saldırı, silahlı saldırı, anaokulu, öğrenci, hayati tehlike

ABD'de bir okula silahlı saldırı: 2 anaokulu öğrencisi ağır yaralandı, 1 ölü

13:12 05.12.2024
© Fotoğraf : © Wikimedia Commons/LiltingbansheeABD okul saldırı
ABD okul saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : © Wikimedia Commons/Liltingbanshee
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir özel okula silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, biri 5 diğeri 6 yaşında olan iki anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığını açıkladı. Polis, saldırgan olduğu şüphelendiği adamın saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurdu.
Kuzey Kaliforniya'daki dini eğitim veren özel bir okulda şüpheli saldırganın ateş açması sonucu yaralanan 2 anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığı bildirildi. Hayati tehlikesi devam eden bir 5 diğeri 6 yaşındaki çocuğu yaralayan saldırganın saldırı sonrası intihar ettiği açıklandı.
Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Kaliforniya, Oroville'deki bir okulda aktif silahlı saldırı olduğu bildirildi. Olay yerine varan polisler, kendine ateş edip yaralanmış gibi görünen yetişkin bir adamın tabancasıyla beraber buldu. 5 ve 6 yaşındaki anaokulu çocuklarının yerel hastanelere nakledildiği ve durumlarının ağır olduğu açıklandı.
Kimliği açıklanmayan şüphelinin neden özel okula saldırdığı araştırılıyor. Adamın daha önce bir aile üyesini öğrenci olarak kaydetme bahanesiyle okul yöneticiyle görüşmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.
Çarşamba günü meydana gelen okul saldırısı bundan önce yaşanan düzinelerce okul saldırısından biri. Dünya çapında büyük yankı oluşturan saldırıların biri, bu yılın sonlarına doğru dört kişinin öldüğü ve dokuz kişinin yaralandığı Apalachee Lisesi saldırısıydı.
Apalachee ortaokulu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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