https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abddeki-lise-saldirisinda-14-yasindaki-suphelinin-babasi-tutuklandi-suclama-ikinci-derece-cinayet-1087718558.html

ABD'deki okul saldırısında 14 yaşındaki şüphelinin babası tutuklandı: Çocuğuna 'silah hediye etti' iddiası

ABD'deki okul saldırısında 14 yaşındaki şüphelinin babası tutuklandı: Çocuğuna 'silah hediye etti' iddiası

Sputnik Türkiye

ABD Georgia'daki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin ölümünden suçlanan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası yetkililer tarafından tutuklandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T11:02+0300

2024-09-06T11:02+0300

2024-09-06T11:34+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

lise

gözaltı

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ABD Georgia'da Çarşamba günü gerçekleşen lise saldırısında 4 kişiyi öldürmekle suçlanan 14 yaşındaki şüphelinin tutuklanmasının ardından şüphelinin babası, 54 yaşındaki Colin Gray, 'ikinci derece cinayet suçlamasından' tutuklandığı bildirildi.Yetkililer, Georgia'daki bir lisede meydana gelen olayda dört kişiyi silahla vurup öldürmekle suçlanan 14 yaşındaki çocuğun babasının 'oğlunun bir silaha sahip olmasına izin verdiği için ikinci derece cinayet ve istem dışı adam öldürme gibi suçlamalarla' tutuklandığını duyurdu. Eyalet yasasına göre, ikinci dereceden adam öldürme suçu, 10 ila 30 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.'Baba Gray, oğluna Aralık 2023'te AR tipi silah hediye etti iddiası'Yetkililerin, baba Colin Gray'in 'Aralık 2023'te oğluna hediye olarak AR tarzı silah alıp almadığı iddiasının' araştırıldığı bildirildi. Georgia Soruşturma Bürosu'nun (GBI) müdürü Chris Hosey, dün yaptığı açıklamada babaya yönlendirilen suçlamaların, 'doğrudan oğlunun eylemleri ve ona silah bulundurma izni verilmesinden' kaynaklandığını bildirdi.'Mayıs 2023'te okul saldırısıyla ilgili çevrimiçi tehditler yapılmıştı'Mayıs 2023'te FBI, yerel polisi bir okul saldırısı hakkında yapılan çevrimiçi tehditler konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Şüpheli Colt Gray'le bağlantılı bir e-posta adresinden yapılan bu tehditler üzerine, yerel polis o zaman 13 yaşında olan çocuğu sorgulamaya gittiği bildirildi.Yerel polisle konuşan baba Colin Gray, 'evde silahların olduğunu ancak oğlunun bunlara izinsiz bir şekilde erişiminin olmadığını' söylediği raporda çocukla da konuşan polis çocuğu 'çekingen ve sakin' olarak tanımladığı ve çocuğun 'hiçbir zaman herhangi bir okulu vurmakla tehdit etmediğine dair ona güvence verdiğini' raporlandı.Georgia lise saldırısında ne olmuştu?ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'ne yerel saat ile 11.30'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybederken 9 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti. Şüpheli 14 yaşındaki Colt Gray olay yerinde tutuklandı ve 4 kişinin ölümünden suçlanıyor. Yetkililer 14 yaşındaki şüphelinin, yetişkin olarak yargılanacağını mahkemenin cuma günü gerçekleşeceğini duyurdu.Daha önce de bir okul saldırısı şüphelisinin ebeveynleri suçlu bulunmuş ve hapis cezasına çarptırılmıştıABD'nin Michigan eyaletinde, 2021 yılında gerçekleşen olayda, bir gencin okuldaki 4 öğrenciyi öldürmesinin ardından tutuklanan ebeveynlerin her biri 10 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Saldırının gerçekleşmesinden sadece birkaç gün önce ergen çocuklarına silah satın alıp hediye eden James ve Jennifer Crumbley, saldırıdaki rolleri nedeniyle nisan ayında mahkum edilmişlerdi.Bu olay, toplu silah saldırısı gerçekleştiren bir çocuğun ebeveynlerinin ilk kez cezai olarak sorumlu tutulduğu dava olarak kayda geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/abdde-liseye-silahli-saldiri-saldirganin-14-yasinda-oldugu-aciklandi-1087664199.html

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abd, silahlı saldırı, lise, gözaltı