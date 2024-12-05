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9 ay önce açılan kütüphanenin tavanı öğrencilerin üstüne çöktü
9 ay önce açılan kütüphanenin tavanı öğrencilerin üstüne çöktü
Sputnik Türkiye
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa kampusunda, şubat ayında hizmete giren merkez kütüphanenin tavanından kopan parçalar, ders çalışan öğrencilerin... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T10:01+0300
2024-12-05T10:01+0300
türkiye
yıldız teknik üniversitesi (ytü)
inşaat
kütüphane
kütüphane
çökme
öğrenci
üniversite
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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) şubat ayında açılan yeni Merkez Kütüphane’nin tavanı önceki gün üçüncü kez çöktü.Hürriyet'in haberine göre inşasına 2021 yılında başlanan ve 2024 Şubat’ta müteahhit firmanın 1 yıl içinde binadaki eksikleri gidermesi şartıyla ‘geçici kabul’ ile açılan kütüphanede pek çok eksiğin olduğu iddia edildi.Daha önce su basmıştıMazgalların yetersiz olması nedeniyle daha önce su bastığı, kitap asansörünün tamamlanıp kullanıma açılmadığı öne sürülen bina ile ilgili üniversite yönetimi ve müteahhit firma arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşındığı öğrenildi. 'Baret dağıttım'YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik bina inşaatında sorunlar olduğunu ve kütüphanenin olması gerekenden erken kullanıma açıldığını iddia ederek, “Binada anormal eksiklikler var. Normalde tavanlar için özel kimyasal bir yapıştırıcı madde kullanılması lazım. Duvara sürdükleri sıvayı tavana da vurmuşlar. Kütüphane dökülüyor. 3-4 hafta sonra final sınavları başlayacak. Öğrenciler mecburen altında çalışıyor. Ben de çocukların güvenliği için gidip baret dağıttım. Sıva dökülen yerler boyanarak kapatılmış” dedi.Üniversite yönetimi Hürriyet’e yaptığı açıklamada müteahhit firmaya eksiklerin giderilmesi için tespit davası açıldığını, bilirkişi beklendiğini ve kütüphanede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.
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yıldız teknik, yıldız teknik kütüphane, yıldız teknik kütüphane tavan, yıldız teknik tavan çöktü
yıldız teknik, yıldız teknik kütüphane, yıldız teknik kütüphane tavan, yıldız teknik tavan çöktü

9 ay önce açılan kütüphanenin tavanı öğrencilerin üstüne çöktü

10:01 05.12.2024
© Fotoğraf : Yıldız Teknik ÜniversitesiYıldız Teknik kütüphane
Yıldız Teknik kütüphane - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : Yıldız Teknik Üniversitesi
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa kampusunda, şubat ayında hizmete giren merkez kütüphanenin tavanından kopan parçalar, ders çalışan öğrencilerin üstüne düştü.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) şubat ayında açılan yeni Merkez Kütüphane’nin tavanı önceki gün üçüncü kez çöktü.
Hürriyet'in haberine göre inşasına 2021 yılında başlanan ve 2024 Şubat’ta müteahhit firmanın 1 yıl içinde binadaki eksikleri gidermesi şartıyla ‘geçici kabul’ ile açılan kütüphanede pek çok eksiğin olduğu iddia edildi.

Daha önce su basmıştı

Mazgalların yetersiz olması nedeniyle daha önce su bastığı, kitap asansörünün tamamlanıp kullanıma açılmadığı öne sürülen bina ile ilgili üniversite yönetimi ve müteahhit firma arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşındığı öğrenildi.

'Baret dağıttım'

YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik bina inşaatında sorunlar olduğunu ve kütüphanenin olması gerekenden erken kullanıma açıldığını iddia ederek, “Binada anormal eksiklikler var. Normalde tavanlar için özel kimyasal bir yapıştırıcı madde kullanılması lazım. Duvara sürdükleri sıvayı tavana da vurmuşlar. Kütüphane dökülüyor. 3-4 hafta sonra final sınavları başlayacak. Öğrenciler mecburen altında çalışıyor. Ben de çocukların güvenliği için gidip baret dağıttım. Sıva dökülen yerler boyanarak kapatılmış” dedi.
Üniversite yönetimi Hürriyet’e yaptığı açıklamada müteahhit firmaya eksiklerin giderilmesi için tespit davası açıldığını, bilirkişi beklendiğini ve kütüphanede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.
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