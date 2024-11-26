https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gungorende-yol-coktu-2-kamyon-cukura-dustu-1090849899.html
Güngören’de yol çöktü: 2 kamyon çukura düştü
Güngören’de yol çöktü: 2 kamyon çukura düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören’de İSKİ ekipleri gelen şikayet üzerine bölgeye gitti. Cadde üzerinde yapılan çalışma esnasında meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:24+0300
2024-11-26T16:24+0300
2024-11-26T16:24+0300
türkiye
güngören
çukur
kamyon
iski
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü. Çift yönlü trafiğe kapatıldıİhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html
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güngören, çukur, kamyon, iski
güngören, çukur, kamyon, iski
Güngören’de yol çöktü: 2 kamyon çukura düştü
İstanbul Güngören’de İSKİ ekipleri gelen şikayet üzerine bölgeye gitti. Cadde üzerinde yapılan çalışma esnasında meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü.
Çift yönlü trafiğe kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.