https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gungorende-yol-coktu-2-kamyon-cukura-dustu-1090849899.html

Güngören’de yol çöktü: 2 kamyon çukura düştü

Güngören’de yol çöktü: 2 kamyon çukura düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Güngören’de İSKİ ekipleri gelen şikayet üzerine bölgeye gitti. Cadde üzerinde yapılan çalışma esnasında meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:24+0300

2024-11-26T16:24+0300

2024-11-26T16:24+0300

türkiye

güngören

çukur

kamyon

iski

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090849745_0:52:998:613_1920x0_80_0_0_57b74c99a2956bb40b84d16ffd5e8823.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri, gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü. Çift yönlü trafiğe kapatıldıİhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html

türkiye

güngören

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güngören, çukur, kamyon, iski