https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/160-metrekare-ve-700-kilo-agirliginda-olan-tarihi-hali-hollandaya-ugurlandi-hayali-280-parcaya-1091207713.html
160 metrekare ve 700 kilo ağırlığında olan tarihi halı Hollanda'ya uğurlandı: 'Hayali 280 parçaya böldük'
160 metrekare ve 700 kilo ağırlığında olan tarihi halı Hollanda'ya uğurlandı: 'Hayali 280 parçaya böldük'
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Osmanlı döneminde Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısı Aksaray'da... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T16:21+0300
2024-12-05T16:21+0300
2024-12-05T16:21+0300
yaşam
halı
aksaray
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Osmanlı döneminde Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısının, Aksaray'da yaklaşık 1 yıl süren restorasyonu tamamlandı. 161,5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı geçen yıl mayıs ayında Aksaray Müzesi'ne götürüldü.Restore edildiBurada, 8 kişilik ekipçe restorasyonu tamamlanan ve ahşaptan yapılan bir malzemeyle korumaya alınan halı, restorasyonunda görev alan ustalar tarafından tıra yüklendi. Tır daha sonra arkasından su dökülerek, Hollanda'ya uğurlandı.'Hayali 280 parçaya böldük'Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Hatice Temur Yıldız da Hereke halısının restorasyon işlemlerini tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.Restorasyon projesinde 8 aşamalı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:
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halı, aksaray, hollanda
160 metrekare ve 700 kilo ağırlığında olan tarihi halı Hollanda'ya uğurlandı: 'Hayali 280 parçaya böldük'
Osmanlı döneminde Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısı Aksaray'da restorasyonunun tamamlanmasının ardından tıra yüklendi.
Osmanlı döneminde Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısının, Aksaray'da yaklaşık 1 yıl süren restorasyonu tamamlandı. 161,5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı geçen yıl mayıs ayında Aksaray Müzesi'ne götürüldü.
Burada, 8 kişilik ekipçe restorasyonu tamamlanan ve ahşaptan yapılan bir malzemeyle korumaya alınan halı, restorasyonunda görev alan ustalar tarafından tıra yüklendi. Tır daha sonra arkasından su dökülerek, Hollanda'ya uğurlandı.
'Hayali 280 parçaya böldük'
Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Hatice Temur Yıldız da Hereke halısının restorasyon işlemlerini tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.
Restorasyon projesinde 8 aşamalı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:
"Bu programda çok farklı disiplinler bir arada çalıştı. İlk olarak arşiv araştırmasıyla başladık. Osmanlı Dönemi'ne ait önemli belgelere ulaştık. Halımızdaki bozulmaları daha iyi görebilmek için hayali 280 parçaya böldük. Yapılan çalışmaların ardından halımızda 15 bölgenin hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu hasarlı bölgeler dijital ortama aktarıldı. Halımızın ipleri ve renkleri Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda analiz edildi. Bütün bu çalışmaların ardından ustalar ipleri geleneksel boyama teknikleriyle renklendirdi. Toplamda halımızda 15 farklı renk kullanıldı. Büyük bir hassasiyet ve dikkatle halımızın atkıları, çözgüleri ve düğümleri ilmek ilmek işlendi. Düğümlerin neredeyse hepsini kontrol ederek restorasyon çalışmasını tamamladık. 100. yılda barış düğümleri atılarak onarılan Hereke halımızı daha uzun yıllar barışa hizmet etmek üzere uğurlamanın gururunu yaşıyoruz."