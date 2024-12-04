https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/zaharovanin-vizesi-malta-tarafindan-iptal-edildi-agit-belirlenen-temel-ilkeleri-yok-sayiyor--1091174020.html
Zaharova'nın vizesi Malta tarafından iptal edildi: 'AGİT belirlenen temel ilkeleri yok sayıyor'
Zaharova'nın vizesi Malta tarafından iptal edildi: 'AGİT belirlenen temel ilkeleri yok sayıyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile işbirliği ve etkileşimin artık kalmadığını, bunun yerine ise... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T22:23+0300
2024-12-04T22:23+0300
2024-12-04T22:23+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, AGİT'in özgür hareketi savunduğunu iddia ettiğini ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Çarşamba günü erken saatlerde, Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın AGİT dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Malta tarafından verilen vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu duruma atıfta bulunan Zaharova, "AGİT daha önce işbirliği ve etkileşim için belirlenen temel ilkelerini yok sayarak kararlarını 'sepetlere' atıyor" dedi.Zaharova, geçtiğimiz yıl Bulgaristan'ın, kendisinin de bulunduğu bir Rus heyetinin uçağının kendi toprakları üzerinden geçişini yasakladığını hatırlatarak, "Bu Batılı canavar, herkese özellikle de Rus diplomatlara ne tür kötülükler yaptığını söylemekten bıktık! Kendini Rus düşmanı olarak görenlerin acımasız hayal gücünün yarattığı yaraları görmekteyiz" diye vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 5-6 Aralık tarihlerinde Malta'da düzenlenecek AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacağı bildirilmişti.Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın vizesinin iptal edilmesini Malta Dönem Başkanlığı'nın 'kendi kontrolleri dışındaki koşullar nedeniyle' aldığı bir karar olarak açıklamış ve mevcut AGİT krizinin bazı batılı ülkelerin bu platformu kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak gerçekleştirdikleri yıkıcı eylemlerinin bir sonucu olduğunu belirtmişti.
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dışişleri bakanlığı, agit, malta, bulgaristan, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), sergey lavrov
dışişleri bakanlığı, agit, malta, bulgaristan, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), sergey lavrov
Zaharova'nın vizesi Malta tarafından iptal edildi: 'AGİT belirlenen temel ilkeleri yok sayıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile işbirliği ve etkileşimin artık kalmadığını, bunun yerine ise ilkesizliğin hakim olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, AGİT'in özgür hareketi savunduğunu iddia ettiğini ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Çarşamba günü erken saatlerde, Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın AGİT dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Malta tarafından verilen vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu duruma atıfta bulunan Zaharova, "AGİT daha önce işbirliği ve etkileşim için belirlenen temel ilkelerini yok sayarak kararlarını 'sepetlere' atıyor" dedi.
Zaharova, geçtiğimiz yıl Bulgaristan'ın, kendisinin de bulunduğu bir Rus heyetinin uçağının kendi toprakları üzerinden geçişini yasakladığını hatırlatarak, "Bu Batılı canavar, herkese özellikle de Rus diplomatlara ne tür kötülükler yaptığını söylemekten bıktık! Kendini Rus düşmanı olarak görenlerin acımasız hayal gücünün yarattığı yaraları görmekteyiz" diye vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 5-6 Aralık tarihlerinde Malta'da düzenlenecek AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacağı bildirilmişti.
Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın vizesinin iptal edilmesini Malta Dönem Başkanlığı'nın 'kendi kontrolleri dışındaki koşullar nedeniyle' aldığı bir karar olarak açıklamış ve mevcut AGİT krizinin bazı batılı ülkelerin bu platformu kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak gerçekleştirdikleri yıkıcı eylemlerinin bir sonucu olduğunu belirtmişti.