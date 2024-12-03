https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-ismi-geciyordu-satilmis-cimin-olum-nedeni-ortaya-cikti-1091115654.html

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçiyordu: Satılmış Çim’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçiyordu: Satılmış Çim’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde çalışan Satılmış Çim’in ölüm nedeni belli oldu. Küçükçekmece'de araç içinde cansız... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T15:34+0300

2024-12-03T15:34+0300

2024-12-03T15:34+0300

türkiye

yenidoğan

satılmış çim

intihar

yenidoğan çetesi

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Küçükçekmece’de park halindeki bir araçta ölü bulunan kişinin, iki gündür kayıp olan Satılmış Çim olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, Çim’in kendisine şırıngayla ilaç enjekte ederek intihar ettiği tespit edildi. Satılmış Çim'in Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilmişti.Eşi Merve Çim’in Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, “30 Kasım 2024 günü öğle saatlerinde 11.30-12.00 sularında iş yerindeydim. Eşim mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra "ben bu utançla çocuklarımın ailemin senin yüzüne bakamam hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak" şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım. Eşimin başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Bulunmasını talep ederim. Eşime zarar verilmesi halinde zarar verenlerden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Satılmış Çim'in araç içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yere camdan şırınga attığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/yenidogan-cetesi-davasinda-adi-gecen-satilmis-cimin-supheli-olumu-son-mesajinda-ne-istedi-1091110520.html

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yenidoğan, satılmış çim, intihar, yenidoğan çetesi