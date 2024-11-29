Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.