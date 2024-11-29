https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/devlet-denetleme-kurulu-uyeliklerine-cengiz-aydin-semih-isa-camurtas-ve-osman-ozturk-atandi-1090951310.html
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T00:58+0300
2024-11-29T00:58+0300
2024-11-29T00:58+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osman öztürk, devlet denetleme kurulu (ddk), son dakika
osman öztürk, devlet denetleme kurulu (ddk), son dakika
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.