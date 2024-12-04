https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/unlu-restoran-kdvyi-dusuk-gosterdi-fis-bakan-simseke-gonderildi-sorusturma-baslatildi-1091150030.html
Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi: Fiş Bakan Şimşek'e gönderildi, soruşturma başlatıldı
Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi: Fiş Bakan Şimşek'e gönderildi, soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Fişini kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T12:58+0300
2024-12-04T12:58+0300
2024-12-04T12:58+0300
ekonomi
mehmet şimşek
vergi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
ankara
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Ankara'da bir kişi, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.Ünlü restoranda vergi denetimi başlatıldıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı.KDV oranı restoranlarda ne kadar?Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.Ankara'da ünlü bir restoran KDV'yi düşük gösterdiAnkara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti.Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre yemek fişini inceleyen başkan, KDV'nin yüzde 1 olarak yazıldığını fark etti. Ardından bu durumu Bakan Mehmet Şimşek'e bildirdi. Şimşek de bu ihbarı vergi müfettişlerine iletti.İşletmeye denetimİşletme ile ilgili denetim süreci başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakan-simsek-sabahtan-aksama-kadar-ekmek-satiyorlar-ama-en-cok-vergi-kaciran-grup-firincilar-1089388675.html
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ankara restoran fiş, ankara restoran, restoranlarda kdv oranı, ankara yemek kdv fiş, mehmet şimşek, mehmet şimşek fiş
ankara restoran fiş, ankara restoran, restoranlarda kdv oranı, ankara yemek kdv fiş, mehmet şimşek, mehmet şimşek fiş
Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi: Fiş Bakan Şimşek'e gönderildi, soruşturma başlatıldı
Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Fişini kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.
Ankara'da bir kişi, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.
Ünlü restoranda vergi denetimi başlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı.
KDV oranı restoranlarda ne kadar?
Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.
Ankara'da ünlü bir restoran KDV'yi düşük gösterdi
Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre yemek fişini inceleyen başkan, KDV'nin yüzde 1 olarak yazıldığını fark etti. Ardından bu durumu Bakan Mehmet Şimşek'e bildirdi. Şimşek de bu ihbarı vergi müfettişlerine iletti.
İşletme ile ilgili denetim süreci başlatıldı.