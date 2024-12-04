https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/unlu-restoran-kdvyi-dusuk-gosterdi-fis-bakan-simseke-gonderildi-sorusturma-baslatildi-1091150030.html

Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi: Fiş Bakan Şimşek'e gönderildi, soruşturma başlatıldı

Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi: Fiş Bakan Şimşek'e gönderildi, soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Fişini kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T12:58+0300

2024-12-04T12:58+0300

2024-12-04T12:58+0300

ekonomi

mehmet şimşek

vergi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

ankara

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Ankara'da bir kişi, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.Ünlü restoranda vergi denetimi başlatıldıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı.KDV oranı restoranlarda ne kadar?Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.Ankara'da ünlü bir restoran KDV'yi düşük gösterdiAnkara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti.Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre yemek fişini inceleyen başkan, KDV'nin yüzde 1 olarak yazıldığını fark etti. Ardından bu durumu Bakan Mehmet Şimşek'e bildirdi. Şimşek de bu ihbarı vergi müfettişlerine iletti.İşletmeye denetimİşletme ile ilgili denetim süreci başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakan-simsek-sabahtan-aksama-kadar-ekmek-satiyorlar-ama-en-cok-vergi-kaciran-grup-firincilar-1089388675.html

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