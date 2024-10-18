https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakan-simsek-sabahtan-aksama-kadar-ekmek-satiyorlar-ama-en-cok-vergi-kaciran-grup-firincilar-1089388675.html
Bakan Şimşek: Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama en çok vergi kaçıran grup fırıncılar
Bakan Şimşek: Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama en çok vergi kaçıran grup fırıncılar
Sputnik Türkiye
Kimse vergi vermek istemiyor. İspat yükümlülüğünü devletten alıp mükellefe yüklememiz gerekiyor. Esnaf nakit çalışıyor, kart kullanmaktan kaçıyor... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T13:43+0300
2024-10-18T13:43+0300
2024-10-18T13:43+0300
ekonomi
mehmet şimşek
fırın
türkiye fırıncılar federasyonu
ekmek
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
vergi borcu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı.'En çok vergi kaçağı fırıncılarda'Türkiye gazetesinin haberine göre Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için tek yolun çapraz denetim olduğunu söyledi. Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar. Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.Dövize yönelmenin sebebi enflasyonBakan Şimşek, vatandaşın neden dövize yöneldiği sorusuna ise “Çünkü AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize gidecek ya altına ya da dövize gidecek. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız” cevabını verdi.Bakan Şimşek, arkadaşının berber olayını anlattı
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mehmet şimşek ekmek, mehmet şimşek vergi, mehmet şimşek ekmek vergi, mehmet şimşek fırıncılar
mehmet şimşek ekmek, mehmet şimşek vergi, mehmet şimşek ekmek vergi, mehmet şimşek fırıncılar
Bakan Şimşek: Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama en çok vergi kaçıran grup fırıncılar
Kimse vergi vermek istemiyor. İspat yükümlülüğünü devletten alıp mükellefe yüklememiz gerekiyor. Esnaf nakit çalışıyor, kart kullanmaktan kaçıyor. Büyükşehirden 32 daire alan vatandaşın vergi kaydı yok. 65 milyona araba alan var, gelirini izah edemiyor. Ekmekte KDV %1 ama en çok vergi kaçağı fırıncılarda.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı.
'En çok vergi kaçağı fırıncılarda'
Türkiye gazetesinin haberine göre Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için tek yolun çapraz denetim olduğunu söyledi. Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar. Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.
Dövize yönelmenin sebebi enflasyon
Bakan Şimşek, vatandaşın neden dövize yöneldiği sorusuna ise “Çünkü AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize gidecek ya altına ya da dövize gidecek. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız” cevabını verdi.
Bakan Şimşek, arkadaşının berber olayını anlattı
“Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘bankamatik yakında’ diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor. Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?”