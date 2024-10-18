https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakan-simsek-sabahtan-aksama-kadar-ekmek-satiyorlar-ama-en-cok-vergi-kaciran-grup-firincilar-1089388675.html

Bakan Şimşek: Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama en çok vergi kaçıran grup fırıncılar

Bakan Şimşek: Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama en çok vergi kaçıran grup fırıncılar

Sputnik Türkiye

Kimse vergi vermek istemiyor. İspat yükümlülüğünü devletten alıp mükellefe yüklememiz gerekiyor. Esnaf nakit çalışıyor, kart kullanmaktan kaçıyor... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T13:43+0300

2024-10-18T13:43+0300

2024-10-18T13:43+0300

ekonomi

mehmet şimşek

fırın

türkiye fırıncılar federasyonu

ekmek

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

vergi borcu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı.'En çok vergi kaçağı fırıncılarda'Türkiye gazetesinin haberine göre Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için tek yolun çapraz denetim olduğunu söyledi. Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar. Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.Dövize yönelmenin sebebi enflasyonBakan Şimşek, vatandaşın neden dövize yöneldiği sorusuna ise “Çünkü AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize gidecek ya altına ya da dövize gidecek. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız” cevabını verdi.Bakan Şimşek, arkadaşının berber olayını anlattı

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