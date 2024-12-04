https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/tlnin-reel-degeri-yaklasik-4-yilin-zirvesinde-1091156030.html

TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde

TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde

Sputnik Türkiye

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2.19 puan artarak 67.03'e yükseldi. Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T14:55+0300

2024-12-04T14:55+0300

2024-12-04T14:55+0300

ekonomi

türk lirası

reel efektif döviz kuru

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2.19 puan artışla 67.03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64.84 düzeyindeydi.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1.92 puan artışla 94.50'den 96.42'ye çıktı.Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11.55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8.66 puan arttı.Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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türk lirası, reel efektif döviz kuru, merkez bankası