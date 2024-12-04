https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/tlnin-reel-degeri-yaklasik-4-yilin-zirvesinde-1091156030.html
TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde
TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2.19 puan artarak 67.03'e yükseldi. Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T14:55+0300
2024-12-04T14:55+0300
2024-12-04T14:55+0300
ekonomi
türk lirası
reel efektif döviz kuru
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2.19 puan artışla 67.03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64.84 düzeyindeydi.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1.92 puan artışla 94.50'den 96.42'ye çıktı.Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11.55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8.66 puan arttı.Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-sigorta-duzenlemesine-dikkat-1091155662.html
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türk lirası, reel efektif döviz kuru, merkez bankası
türk lirası, reel efektif döviz kuru, merkez bankası
TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde
Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2.19 puan artarak 67.03'e yükseldi. Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2.19 puan artışla 67.03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64.84 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1.92 puan artışla 94.50'den 96.42'ye çıktı.
Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11.55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8.66 puan arttı.
Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.