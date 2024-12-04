https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/scholz-almanyanin-putin-ile-gorusmemesi-siyasi-zayiflik-olurdu-1091172445.html

Scholz: Almanya’nın Putin ile görüşmemesi siyasi zayıflık olurdu

Scholz: Almanya’nın Putin ile görüşmemesi siyasi zayıflık olurdu

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi reddetmenin Almanya ve AB'nin siyasi zayıflığını göstereceğini söyledi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T21:28+0300

2024-12-04T21:28+0300

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federal meclis

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Federal Meclis'te konuşan Alman Başbakan Scholz,, Rus lider Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.Scholz, “Herkes biliyor ki Almanya ve Avrupa'da bu tür telefon görüşmelerinin başkaları tarafından yapılmasını beklemek ve sadece televizyondan haberleri yorumlamak saçma ve inanılmaz bir siyasi zayıflık işareti olurdu” dedi.Scholz, kendi yaklaşımı ile Putin'in Ukrayna krizini değerlendirme yaklaşımı arasındaki büyük farka da dikkat çekti.Alman Başbakan, 15 Kasım'da Rus lider ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Berlin’e göre Scholz, Putin'i adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu gösterme çağrısı yaptı.Kremlin'e göre ise Rus lider yanıt olarak, Moskova'nın Kiev rejiminin temsilcileri tarafından kesintiye uğratılan diyaloğu hiç bir zaman terk etmediğini ve yeniden başlatmaya hazır olduğunu anımsatarak, olası anlaşmaların Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması, yeni teritoryal gerçekliklere dayanması ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırması gerektiğine vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ryabkov-rusya-cikarlarini-her-turlu-sekilde-savunmaya-hazir-1091171509.html

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olaf scholz, almanya, berlin, ab, kremlin, ukrayna, vladimir putin, federal meclis, moskova, kiev, ukrayna krizi