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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/rus-hava-uzay-kuvvetleri-askeri-uydu-tasiyan-soyuz-21b-roketini-basariyla-firlatti-1091174922.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketini başarıyla fırlattı
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketini başarıyla fırlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna hizmet verecek askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T22:50+0300
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dünya
rus hava-uzay kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
arhangelsk
plesetsk uzay üssü
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soyuz-2.1a
askeri uydu
uzay aracı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1b roketini başarılı bir şekilde fırlattığı belirtildi.Açıklamada, “4 Aralık Çarşamba günü Moskova saati ile 20.59’da (TSİ ile aynı) Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin uzay askeri birimi tarafından Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü), Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen uzay aygıtını taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b roketi başarıyla fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bir önceki uzay aracı, Soyuz-2.1a roketi ile 31 Ekim'de Plesetsk'ten fırlatılmıştı. Ayrıca, askeri uydular taşıyan hafif sınıf Angara-1.2 taşıyıcı roketi de 17 Eylül'de fırlatılmıştı.Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 Aralık 2006‘dan 5 Kasım 2024’e kadar ‘Soyuz-2.1b’ roketi ile 72 fırlatılma işlemi gerçekleştirilerek, 665 uzay aracı Dünya'ya yakın yörüngelere yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-ordusundan-dogu-akdenizde-ani-tatbikat-tsirkon-hipersonik-ve-kalibr-seyir-fuzeleri-ateslendi--1091119842.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), arhangelsk, plesetsk uzay üssü, soyuz-2.1b, soyuz-2.1a, askeri uydu, uzay aracı
rus hava-uzay kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), arhangelsk, plesetsk uzay üssü, soyuz-2.1b, soyuz-2.1a, askeri uydu, uzay aracı

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketini başarıyla fırlattı

22:50 04.12.2024
© Uluslararası Uzay İstasyonu Soyuz MS-18 uzay aracı
Soyuz MS-18 uzay aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Uluslararası Uzay İstasyonu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna hizmet verecek askeri uyduyu taşıyan Soyuz-2.1b roketinin başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1b roketini başarılı bir şekilde fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, “4 Aralık Çarşamba günü Moskova saati ile 20.59’da (TSİ ile aynı) Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin uzay askeri birimi tarafından Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü), Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen uzay aygıtını taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b roketi başarıyla fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bir önceki uzay aracı, Soyuz-2.1a roketi ile 31 Ekim'de Plesetsk'ten fırlatılmıştı. Ayrıca, askeri uydular taşıyan hafif sınıf Angara-1.2 taşıyıcı roketi de 17 Eylül'de fırlatılmıştı.
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 Aralık 2006‘dan 5 Kasım 2024’e kadar ‘Soyuz-2.1b’ roketi ile 72 fırlatılma işlemi gerçekleştirilerek, 665 uzay aracı Dünya'ya yakın yörüngelere yerleştirildi.
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