https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-ordusundan-dogu-akdenizde-ani-tatbikat-tsirkon-hipersonik-ve-kalibr-seyir-fuzeleri-ateslendi--1091119842.html

Rus ordusundan Doğu Akdeniz'de ani tatbikat: Tsirkon hipersonik ve Kalibr seyir füzeleri ateşlendi

Rus ordusundan Doğu Akdeniz'de ani tatbikat: Tsirkon hipersonik ve Kalibr seyir füzeleri ateşlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanması ile Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de tatbikata başladığını duyurdu. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:57+0300

2024-12-03T16:57+0300

2024-12-03T17:31+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen ani tatbikat sırasında Tsirkon hipersonik ve Kalibr seyir füzeleri belirlenen hedeflere angaje şekilde ateşlendi.Açıklamada, "3 Aralık 2024'te Doğu Akdeniz'de Rusya Donanması ve Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ortak faaliyet kabiliyetlerinin talimine yönelik tatbikat sırasında, deniz ve hava bazlı, yüksek hassasiyetli füzelerin atışı gerçekleştirildi. Rusya Donanması'nın ateş grubunda yer alan 'Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorşkov' ve 'Admiral Golovko' fırkateynlerinin mürettebatı, Tsirkon hipersonik füzeleriyle atışlar yaptı, 'Novorossiysk' denizaltısı ise deniz üzerindeki hedef mevziye Kalibr seyir füzeleri ateşledi" dendi.Bakanlık, bununla beraber Akdeniz kıyısında belirlenen bir noktadan 'Bastion' kıyı füze sistemi mürettebatı, Oniks seyir füzesiyle bir atış gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı, belirlenen tüm hedeflerin doğrudan isabetle, başarıyla imha edildiğini vurguladı.Tatbikata 1000'den fazla askeri personel, 10 gemi ve destek gemisi, Kinjal hipersonik füzeleri yüklü MiG-31İ savaş uçakları da dahil 24 hava aracının da katıldığını belirten bakanlık, "Doğu Akdeniz'deki tatbikat, mevcut uluslararası hukuk normlarına ve Rusya Federasyonu ile yabancı devletler arasındaki denizde karasuları dışında ve bunların üzerindeki hava sahasında olayların önlenmesine ilişkin anlaşmalara uygun olarak yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

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