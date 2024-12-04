https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/rus-disisleri-suriyedeki-teroristler-arasinda-cok-sayida-yabanci-var-1091159471.html

Rus Dışişleri: Suriye'deki teröristler arasında çok sayıda yabancı var

Rus Dışişleri: Suriye'deki teröristler arasında çok sayıda yabancı var

Sputnik Türkiye

Rusya’nın militanların Suriye'ye düzenlediği terör saldırısını kararlılıkla kınadığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, teröristlerin... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:05+0300

2024-12-04T16:05+0300

2024-12-04T16:38+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Heyet Tahrir Şam (HTŞ) militanlarının Suriye'ye düzenlediği terör saldırısını kararlılıkla kınadığını ifade etti, teröristlerin arasında eski Sovyetler Birliği coğrafyasından çok sayıda yabancı militanın yer aldığını, ayrıca ‘Ukrayna izine’ de rastlandığını dile getirdi.Zaharova, "BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanınan kişilerin öncülüğünde gerçekleşen bu saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz" ifadelerini kullandı.‘Militanların arasında eski Sovyetler Birliği coğrafyasından kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğuna’ dikkat çeken Zaharova, “Sözüm ona Ukrayna izine de rastlandığı ortada” diye konuştu.Sözcü, insansız hava araçları (İHA) teslimatı, kullanma deneyimi paylaşımı dahil olmak üzere Kiev rejiminin özel servislerinin terör örgütü Heyet Tahrir Şam militanlarıyla etkileşimi ile ilgili gelen bilgiler dikkate alındığında, buranın ‘terörist Kiev rejiminin’ kriminal deneyimini kullandığı ne ilk ne de son bölge olduğunu, bunların daha önce Afrika ülkelerinde, şimdi ise Suriye’de yapıldığı görüldüğünü vurguladı.'Suriyeli militanlar dış güçlerin desteği olmadan saldırmazdı'Zaharova, “Onların (militanların) Suriye’de yeni bir silahlı çatışma dalgası, bir şiddet sarmalı körüklemeye çalışan dış güçlerin kışkırtması ve tam desteği olmadan böylesine cüretkar bir eyleme girişemeyecekleri şüphe götürmez” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/suriye-ordusu-kurt-gruplarin-saldirisini-puskurttu-1091105433.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, suriye, militanlar, sovyetler birliği, ukrayna, kınama