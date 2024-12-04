Rus Dışişleri: Güney Kore öngörülmez bir ülke, Kuzey'in güvenlik endişeleri boşuna değil
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinMaria Zakharova, spokeswoman for the Russian foreign ministry, at the panel discussion The Multiplicity of Truth: How to Win the Information War? at the 7th Eastern Economic Forum in Vladivostok
© Sputnik / Grigory Sysoev/
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Güney Kore'de dün akşam yaşanan siyasi çalkantının bu ülkenin öngörülemez olduğunu ve Kuzey Kore'nin ulusal güvenlikle ilgili adımlarının haklılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Zaharova, Batı'ya 'tebaası Güney Kore'yle' ilgilenmesini tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Güney Kore'de yaşanan gelişmelerin bu ülkenin istikrar açısından öngörülmez olduğunu belirterek Kuzey Kore'nin ulusal güvenliği konusunda boşuna endişelenmediğini vurguladı.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Bence pek çok kişi, Kuzey Kore ve Pyongyang'ın kendi güvenlikleri konusunda neden bu kadar endişe duyduğunu anladı. Zira insanlar bir ülkenin, beyan edilmiş demokrasiden birkaç saat içinde sokaklara tankların çıktığı, parlamentonun ele geçirildiği, insanların baş kaldırdığı, birtakım güç unsurlarının kullanıldığı topyekün kaosa geçebileceğini gördüklerinde, böyle öngörülemez veya tam tersine istikrarsızlık açısından öngörülebilir bir komşuyla yan yanayken ulusal güvenlik konularının ele alınmasını gerekli görüyor" dedi.
Önceki Güney Kore liderlerinin akıbetlerine de dikkat çeken Zaharova, bazılarının öldürüldüğünü, devrildiğini, hapse mahkum edildiğini, kimisinin de intihar ettiğini anımsattı.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Bence pek çok kişi, Kuzey Kore ve Pyongyang'ın kendi güvenlikleri konusunda neden bu kadar endişe duyduğunu anladı. Zira insanlar bir ülkenin, beyan edilmiş demokrasiden birkaç saat içinde sokaklara tankların çıktığı, parlamentonun ele geçirildiği, insanların baş kaldırdığı, birtakım güç unsurlarının kullanıldığı topyekün kaosa geçebileceğini gördüklerinde, böyle öngörülemez veya tam tersine istikrarsızlık açısından öngörülebilir bir komşuyla yan yanayken ulusal güvenlik konularının ele alınmasını gerekli görüyor" dedi.
Önceki Güney Kore liderlerinin akıbetlerine de dikkat çeken Zaharova, bazılarının öldürüldüğünü, devrildiğini, hapse mahkum edildiğini, kimisinin de intihar ettiğini anımsattı.
'Batı, Güney'de kurduğu sistemle ilgili bir şeyler yapmalı'
"Bu normal değil. Burada istikrar yok, hiçbir demokrasi, hiçbir hukuk yok" diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer durum böyleyse, orada kurulan sistemde bir takım sorunlar var demektir. Eğer orada bu tür sorunlar varsa, o zaman bu, her zaman başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini dikte etme hakkına sahip olduğunu düşünen Batı topluluğu tarafından söz konusu sistemle bir şeyler yapılması gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden tebaanızda, Güney Kore'de hayatın normale dönmesi için gerekenleri yapın.
Sıkıyönetim 6 saat sürmüştü
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etmişti.
Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" değerlendirmesini paylaşmıştı.
Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girmişti.
Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etmişti.
Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimi sonlandırma kararına onay vermiş ve ülkede sıkıyönetim hali yaklaşık olarak 6 saat yürürlükte kalmıştı.
Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimi sonlandırma kararına onay vermiş ve ülkede sıkıyönetim hali yaklaşık olarak 6 saat yürürlükte kalmıştı.