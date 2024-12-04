https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/rus-disisleri-guney-kore-ongorulmez-bir-ulke-kuzeyin-guvenlik-endiseleri-bosuna-degil-1091142861.html

Rus Dışişleri: Güney Kore öngörülmez bir ülke, Kuzey'in güvenlik endişeleri boşuna değil

Rus Dışişleri: Güney Kore öngörülmez bir ülke, Kuzey'in güvenlik endişeleri boşuna değil

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de dün akşam yaşanan siyasi çalkantının bu ülkenin öngörülemez olduğunu ve Kuzey Kore'nin ulusal güvenlikle ilgili adımlarının haklılığını bir kez... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T10:21+0300

2024-12-04T10:21+0300

2024-12-04T10:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Güney Kore'de yaşanan gelişmelerin bu ülkenin istikrar açısından öngörülmez olduğunu belirterek Kuzey Kore'nin ulusal güvenliği konusunda boşuna endişelenmediğini vurguladı.Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Bence pek çok kişi, Kuzey Kore ve Pyongyang'ın kendi güvenlikleri konusunda neden bu kadar endişe duyduğunu anladı. Zira insanlar bir ülkenin, beyan edilmiş demokrasiden birkaç saat içinde sokaklara tankların çıktığı, parlamentonun ele geçirildiği, insanların baş kaldırdığı, birtakım güç unsurlarının kullanıldığı topyekün kaosa geçebileceğini gördüklerinde, böyle öngörülemez veya tam tersine istikrarsızlık açısından öngörülebilir bir komşuyla yan yanayken ulusal güvenlik konularının ele alınmasını gerekli görüyor" dedi.Önceki Güney Kore liderlerinin akıbetlerine de dikkat çeken Zaharova, bazılarının öldürüldüğünü, devrildiğini, hapse mahkum edildiğini, kimisinin de intihar ettiğini anımsattı.'Batı, Güney'de kurduğu sistemle ilgili bir şeyler yapmalı'"Bu normal değil. Burada istikrar yok, hiçbir demokrasi, hiçbir hukuk yok" diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Sıkıyönetim 6 saat sürmüştüGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etmişti.Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" değerlendirmesini paylaşmıştı.Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girmişti.Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etmişti.Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimi sonlandırma kararına onay vermiş ve ülkede sıkıyönetim hali yaklaşık olarak 6 saat yürürlükte kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/guney-korede-sikiyonetim-karari-kaldirilacak-1091130919.html

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rusya, batı, pyongyang, radyo sputnik, güney kore, seul, kuzey kore, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sıkıyönetim, yoon suk-yeol, demokrasi, kaos