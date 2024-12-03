https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/guney-korede-sikiyonetim-karari-kaldirilacak-1091130919.html

Güney Kore'de sıkıyönetim kararı kaldırılacak

Güney Kore'de sıkıyönetim kararı kaldırılacak

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını sıkıyönetim birliklerinin geri çekildiğini duyurdu. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T22:48+0300

2024-12-03T22:48+0300

2024-12-03T23:52+0300

dünya

yoon suk-yeol

güney kore

ulusal meclis

sıkıyönetim

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Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, orduyu geri çağırdığını ve yakında sıkıyönetimi kaldıracağını söyledi.Ajans, Devlet Başkanı'nın “Sıkıyönetimin uygulanmasında görev alan orduyu geri çağırdım” dediğini aktardı.Söz konusu haberde sıkıyönetimin kararının ilgasının hükümet toplantısında resmileştireceğini vurgulandı.Güney Kore'de 1979'dan bu yana ilk kez ilan sıkıyönetim ilan edilmişti. Güney Kore tarihinde en son 'sıkıyönetim' kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.Anayasa uyarınca Devlet Başkanı savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ile düzeninin gerektirdiği durumlarda askeri ihtiyaçlara yanıt olarak sıkıyönetim ilan edebiliyor.Güney Kore'de bugünkü 'sıkıyönetim' kararı, ülke tarihinin 13'üncü sıkıyönetim ilanı oldu.Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmiştiGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etmişti.Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" değerlendirmesini paylaşmıştı.Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girmişti.Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etmişti. Güney Kore’de anayasaya göre sıkıyönetim, parlamento çoğunluğunun talebi üzerine kaldırılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/guney-korede-sikiyonetim-ilan-edildi-1091119419.html

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yoon suk-yeol, güney kore, ulusal meclis, sıkıyönetim