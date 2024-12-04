https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/rogar-kapagi-firladi-yolcu-metrobusten-dustu-kapidan-dusme-aninin-goruntuleri-ortaya-cikti-1091155552.html

Rögar kapağı fırladı, yolcu metrobüsten düştü: Kapıdan düşme anının görüntüleri ortaya çıktı

Rögar kapağı fırladı, yolcu metrobüsten düştü: Kapıdan düşme anının görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüsün kapısının camının kırılarak açılması sonucu yolcunun yere düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T14:17+0300

2024-12-04T14:17+0300

2024-12-04T14:17+0300

türkiye

rögar

rögar kapağı

metrobüs

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İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Otobüsün içindeki yolcu rögar kapağı yüzünden otobüsten düştüFırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yolcu-almayan-metrobuse-sinirlendi-perona-inip-yol-kesti-1090046525.html

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rögar, rögar kapağı, metrobüs