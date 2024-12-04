https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/rogar-kapagi-firladi-yolcu-metrobusten-dustu-kapidan-dusme-aninin-goruntuleri-ortaya-cikti-1091155552.html
Rögar kapağı fırladı, yolcu metrobüsten düştü: Kapıdan düşme anının görüntüleri ortaya çıktı
Rögar kapağı fırladı, yolcu metrobüsten düştü: Kapıdan düşme anının görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüsün kapısının camının kırılarak açılması sonucu yolcunun yere düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T14:17+0300
2024-12-04T14:17+0300
2024-12-04T14:17+0300
türkiye
rögar
rögar kapağı
metrobüs
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İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Otobüsün içindeki yolcu rögar kapağı yüzünden otobüsten düştüFırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yolcu-almayan-metrobuse-sinirlendi-perona-inip-yol-kesti-1090046525.html
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rögar, rögar kapağı, metrobüs
rögar, rögar kapağı, metrobüs
Rögar kapağı fırladı, yolcu metrobüsten düştü: Kapıdan düşme anının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüsün kapısının camının kırılarak açılması sonucu yolcunun yere düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.
Otobüsün içindeki yolcu rögar kapağı yüzünden otobüsten düştü
Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.