https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yolcu-almayan-metrobuse-sinirlendi-perona-inip-yol-kesti-1090046525.html
Yolcu almayan metrobüse sinirlendi: Perona inip yol kesti
Yolcu almayan metrobüse sinirlendi: Perona inip yol kesti
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü'nde, boş araçların duraklarda yolcu almamasına tepki gösteren bir kadının metrobüsün önünü kesti. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:20+0300
2024-11-05T13:20+0300
2024-11-05T13:20+0300
türkiye
metrobüs
kadın
yolcu
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Henüz ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, sabah saatlerinde metrobüse binmek için Güzelyurt Durağı'nda beklemeye başladı.Bir süre burada bekleyen yolcu, boş araçların durmamasına kızıp metrobüs yoluna indi.Metrobüs yoluna indiKadın yolcu, boş bir metrobüsün önünü kesip bir süre şoförle tartıştı.Güvenlik görevlilerinin ve yolcuların metrobüs yolundan çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı yolcu durağa döndü.Olay, duraktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/istanbul-maratonu-nedeniyle-bircok-yol-kapali-metrobusler-fsmden-gidiyor-1089971999.html
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metrobüs, kadın, yolcu
Yolcu almayan metrobüse sinirlendi: Perona inip yol kesti
Beylikdüzü'nde, boş araçların duraklarda yolcu almamasına tepki gösteren bir kadının metrobüsün önünü kesti.
Henüz ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, sabah saatlerinde metrobüse binmek için Güzelyurt Durağı'nda beklemeye başladı.
Bir süre burada bekleyen yolcu, boş araçların durmamasına kızıp metrobüs yoluna indi.
Kadın yolcu, boş bir metrobüsün önünü kesip bir süre şoförle tartıştı.
Güvenlik görevlilerinin ve yolcuların metrobüs yolundan çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı yolcu durağa döndü.
Olay, duraktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca görüntülendi.