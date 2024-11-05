https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yolcu-almayan-metrobuse-sinirlendi-perona-inip-yol-kesti-1090046525.html

Yolcu almayan metrobüse sinirlendi: Perona inip yol kesti

Yolcu almayan metrobüse sinirlendi: Perona inip yol kesti

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü'nde, boş araçların duraklarda yolcu almamasına tepki gösteren bir kadının metrobüsün önünü kesti. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T13:20+0300

2024-11-05T13:20+0300

2024-11-05T13:20+0300

türkiye

metrobüs

kadın

yolcu

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Henüz ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, sabah saatlerinde metrobüse binmek için Güzelyurt Durağı'nda beklemeye başladı.Bir süre burada bekleyen yolcu, boş araçların durmamasına kızıp metrobüs yoluna indi.Metrobüs yoluna indiKadın yolcu, boş bir metrobüsün önünü kesip bir süre şoförle tartıştı.Güvenlik görevlilerinin ve yolcuların metrobüs yolundan çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı yolcu durağa döndü.Olay, duraktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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metrobüs, kadın, yolcu