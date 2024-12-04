https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/prensipte-anlastilar-iddiasi-fenerbahce-talisca-transferini-bitiriyor-mu-1091157657.html
'Prensipte anlaştılar' iddiası: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor mu?
'Prensipte anlaştılar' iddiası: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor mu?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı, Al Nassr ile ise transferin... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T15:28+0300
2024-12-04T15:28+0300
2024-12-04T15:28+0300
spor
fenerbahçe
transfer
anderson talisca
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Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.Talisca ikna edildi miSarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı.30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-1091083101.html
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fenerbahçe ara dönem transfer, fenerbahçe talisca, talisca
fenerbahçe ara dönem transfer, fenerbahçe talisca, talisca
'Prensipte anlaştılar' iddiası: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor mu?
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı, Al Nassr ile ise transferin şartları için müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.