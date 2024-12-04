https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/prensipte-anlastilar-iddiasi-fenerbahce-talisca-transferini-bitiriyor-mu-1091157657.html

'Prensipte anlaştılar' iddiası: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor mu?

'Prensipte anlaştılar' iddiası: Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor mu?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı, Al Nassr ile ise transferin... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T15:28+0300

2024-12-04T15:28+0300

2024-12-04T15:28+0300

spor

fenerbahçe

transfer

anderson talisca

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Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.Talisca ikna edildi miSarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı.30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-1091083101.html

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