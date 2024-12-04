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Ömer Çelik’ten Suriye açıklaması: ‘Türkiye'nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır’
Ömer Çelik’ten Suriye açıklaması: ‘Türkiye'nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır’
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, orada herhangi bir gruba ya da devlete karşı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T16:58+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlenmelerde bulundu.Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:'Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan konuşmalar katalog haline getirilmiş'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamalarına yanıt veren Çelik, "Türkiye'nin içinde de muhalefetin açıklamaları oluyor. Büyük yanlışların olduğunu gördük bu açıklamalarda. Türkiye politikalarına aykırı yaklaşımlar oldu. Özgür Özel'in konuşmalarını izledik. İfadelerine bir daha bakma ihtiyacı hissettim. Hangi cümleyi söylediğini tekrar değerlendirdik. Türkiye'ye değil de başka ülkelere söylenecekleri Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor. Türkiye'nin herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok" cümlelerini kaydetti."Oradaki varlığımızın neye dönük olduğunu ifade ettik. Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı pozisyonda değiliz. Türkiye çıkarları için oradayız" diyen Çelik şu cümleleri kaydetti:'Esad kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa çatışmalar biter'Çelik'in konuşmasında öne çıkan diğer noktalar ise şöyle oldu:
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Ömer Çelik’ten Suriye açıklaması: ‘Türkiye'nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır’

16:58 04.12.2024 (güncellendi: 17:03 04.12.2024)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA / Metin Aktaş
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, orada herhangi bir gruba ya da devlete karşı bulunmadıklarını belirterek Türkiye’nin meşru çıkarlarını ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için orada olunduğunu vurguladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlenmelerde bulundu.
Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

Suriye’nin zayıflamaya girmesiyle birlikte sınırımızın çok yakınına terör örgütlerinin yaklaşmasından sonra özellikle belli bir derinliği korumak maksadıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptık.

Suriye’de arzu ettiğimiz şey, oradaki şiddetin yükselmesi değildir. Türkiye, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki kurallara ve ilkelere uyulması gerektiğini, daha önce mutabakatlarda karar verilmiş statünün korunması gerektiğini ifade etti. Bunu, bugünkü hareketliliğin bütün taraflarına ifade etti.

'Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan konuşmalar katalog haline getirilmiş'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamalarına yanıt veren Çelik, "Türkiye'nin içinde de muhalefetin açıklamaları oluyor. Büyük yanlışların olduğunu gördük bu açıklamalarda. Türkiye politikalarına aykırı yaklaşımlar oldu. Özgür Özel'in konuşmalarını izledik. İfadelerine bir daha bakma ihtiyacı hissettim. Hangi cümleyi söylediğini tekrar değerlendirdik. Türkiye'ye değil de başka ülkelere söylenecekleri Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor. Türkiye'nin herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok" cümlelerini kaydetti.
"Oradaki varlığımızın neye dönük olduğunu ifade ettik. Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı pozisyonda değiliz. Türkiye çıkarları için oradayız" diyen Çelik şu cümleleri kaydetti:
Belli bir derinliği korumak için harekatları yaptık. Birkaç hattan gidiliyor. Özel'in böyle bir cümlesi büyük sorumsuzluk. Türkiye'nin herhangi bir devleti zayıflatmak ya da güçlendirmek için bulunduğunu söylemek basiretsizliktir. Şimdiye kadarki duruşumuzu söyledik. Dışarıdaki bazı odaklar ve belli devletlerin tezi ile Türkiye'yi suçluyor. Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan konuşmalar katalog haline getirilmiş.

'Esad kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa çatışmalar biter'

Çelik'in konuşmasında öne çıkan diğer noktalar ise şöyle oldu:
Esad tarafı bu konuda ağır kaldı. Kapsayıcı diplomatik tavır göstermek konusunda yeteneksizlik gösterdi.
Daha önce varılan mutabakatlarda birinci talebimiz Tel Rıfat ve Münbiç'ten terör örgütünün çıkarılmasıydı. Bu yerine getirilmedi. Terör unsurları oradan çıkarılmadı. Türkiye'ye bir tehdittir bu durum.
Rejim terk ettiği yerlere terör örgütünü davet edip onlara teslim etmektedir. Bu da rejim ile terör örgütlerin iş birliğini gözler önüne sermekte. Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütlerini görmek istemiyoruz.
İkinci mesele de 30 kilometre derinlik meselesi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ülkemize dönük tehditlerde bu tehditlerin sınır dışına atılması konusunda beyanımız bildirildi. Bu iş birliklerinin fotoğrafını net şekilde çekiyoruz.
Esad kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa çatışmalar biter.
Cumhurbaşkanımız yakın zamanda pek çok ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Esad ile bir araya gelerek normalleşmeyi başlatmak gerektiğini, meseleleri kendi kendimize çözmemiz gerektiğini ifade etti.
Şu anda en büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konu herhangi bir göç dalgasının oluşmaması.
Esad kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa çatışmalar biter.
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