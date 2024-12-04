https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/omer-celikten-suriye-aciklamasi-turkiyenin-tahrik-ettigi-ya-da-gerceklestirdigi-yonundeki-ifadeler-1091162940.html

Ömer Çelik’ten Suriye açıklaması: ‘Türkiye'nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır’

Ömer Çelik’ten Suriye açıklaması: ‘Türkiye'nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır’

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, orada herhangi bir gruba ya da devlete karşı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:58+0300

2024-12-04T16:58+0300

2024-12-04T17:03+0300

politika

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recep tayyip erdoğan

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlenmelerde bulundu.Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:'Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan konuşmalar katalog haline getirilmiş'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamalarına yanıt veren Çelik, "Türkiye'nin içinde de muhalefetin açıklamaları oluyor. Büyük yanlışların olduğunu gördük bu açıklamalarda. Türkiye politikalarına aykırı yaklaşımlar oldu. Özgür Özel'in konuşmalarını izledik. İfadelerine bir daha bakma ihtiyacı hissettim. Hangi cümleyi söylediğini tekrar değerlendirdik. Türkiye'ye değil de başka ülkelere söylenecekleri Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor. Türkiye'nin herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok" cümlelerini kaydetti."Oradaki varlığımızın neye dönük olduğunu ifade ettik. Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı pozisyonda değiliz. Türkiye çıkarları için oradayız" diyen Çelik şu cümleleri kaydetti:'Esad kapsayıcı hükümet modeli oluşturursa çatışmalar biter'Çelik'in konuşmasında öne çıkan diğer noktalar ise şöyle oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/suriye-devlet-baskani-esad-toprak-butunlugumuzu-tum-teroristlere-karsi-savunmaya-devam-ediyoruz-1091021132.html

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türkiye, suriye, ak parti, ömer çelik, özgür özel, fırat kalkanı, cumhuriyet halk partisi (chp), beşar esad, recep tayyip erdoğan, astana süreci