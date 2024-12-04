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'Okan Buruk da beklemiyordu', kış transferinde şaşırtan gelişme: Avrupa kulüplerinin radarında
'Okan Buruk da beklemiyordu', kış transferinde şaşırtan gelişme: Avrupa kulüplerinin radarında
Sputnik Türkiye
Kopenhag'dan büyük umutlarla transfer edilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Yedek kulübesine hapsolan... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T07:14+0300
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spor
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victor nelsson
avrupa
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transfer
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2021-22 sezonunda Kopenhag’dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray’ın son iki şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Ancak bu sezon, eski formundan uzak bir görüntü çizen 26 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Okan Buruk’un planlarında geri plana düşmüş durumda.Nelsson, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda sadece 12 maça çıkarken, bu maçların yalnızca 6’sında ilk 11’de yer aldı.Yönetimden flaş transfer kararıTRT Spor’un haberine göre, Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson’un performansını yetersiz bulduğu için kış transfer döneminde Danimarkalı oyuncu için gelecek tekliflere açık olacak. Yönetimin bu kararı, oyuncunun takımdaki geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.Kariyerinde yeni bir sayfa açabilirNelsson’un, Avrupa’dan bazı kulüplerin radarında olduğu öğrenildi. Oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği iddia ediliyor. Özellikle La Liga ve Serie A’dan bazı kulüplerin, savunma oyuncusunu yakından takip ettiği belirtiliyor.Yedek kulübesine hapsolduNelsson, bu sezonki formsuzluğu nedeniyle yedek kulübesine adeta hapsoldu. Son olarak, Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta, teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de Abdülkerim Bardakcı’yı tercih etmesi dikkat çekti. Üstelik Abdülkerim’in sakatlanmasının ardından Buruk, Nelsson yerine genç savunmacı Metehan Baltacı’yı sahaya sürdü.Nelsson’un geleceği belirsizSarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçiren Nelsson’un, hem takımdaki rolü hem de kariyer planları, kış transfer döneminde netleşecek. Yönetim ve teknik heyetin oyuncuyla ilgili alacağı karar, Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısındaki savunma kurgusunu şekillendirecek.
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galatasaray victor nelsson, victor nelsson transfer, nelsson kış transfer dönemi, galatasaray stoper krizi, victor nelsson performansı, nelsson yedek kulübesi, okan buruk victor nelsson, nelsson transfer teklifleri, galatasaray yönetimi nelsson kararı, nelsson yeni kariyer planı, abdülkerim bardakcı sakatlık, metehan baltacı nelsson yerine, galatasaray eyüpspor maçı nelsson, avrupa kulüpleri nelsson ilgisi, galatasaray savunma oyuncusu transfer, danimarkalı stoper nelsson, victor nelsson ayrılacak mı, galatasaray transfer gelişmeleri, galatasaray son dakika haberleri

'Okan Buruk da beklemiyordu', kış transferinde şaşırtan gelişme: Avrupa kulüplerinin radarında

07:14 04.12.2024
© AA / Ali AtmacaGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA / Ali Atmaca
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Kopenhag'dan büyük umutlarla transfer edilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Yedek kulübesine hapsolan Nelsson'un geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
2021-22 sezonunda Kopenhag’dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray’ın son iki şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Ancak bu sezon, eski formundan uzak bir görüntü çizen 26 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Okan Buruk’un planlarında geri plana düşmüş durumda.
Nelsson, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda sadece 12 maça çıkarken, bu maçların yalnızca 6’sında ilk 11’de yer aldı.

Yönetimden flaş transfer kararı

TRT Spor’un haberine göre, Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson’un performansını yetersiz bulduğu için kış transfer döneminde Danimarkalı oyuncu için gelecek tekliflere açık olacak. Yönetimin bu kararı, oyuncunun takımdaki geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açabilir

Nelsson’un, Avrupa’dan bazı kulüplerin radarında olduğu öğrenildi. Oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği iddia ediliyor. Özellikle La Liga ve Serie A’dan bazı kulüplerin, savunma oyuncusunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Yedek kulübesine hapsoldu

Nelsson, bu sezonki formsuzluğu nedeniyle yedek kulübesine adeta hapsoldu. Son olarak, Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta, teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de Abdülkerim Bardakcı’yı tercih etmesi dikkat çekti. Üstelik Abdülkerim’in sakatlanmasının ardından Buruk, Nelsson yerine genç savunmacı Metehan Baltacı’yı sahaya sürdü.

Nelsson’un geleceği belirsiz

Sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçiren Nelsson’un, hem takımdaki rolü hem de kariyer planları, kış transfer döneminde netleşecek. Yönetim ve teknik heyetin oyuncuyla ilgili alacağı karar, Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısındaki savunma kurgusunu şekillendirecek.
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