https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/okan-buruk-da-beklemiyordu-kis-transferinde-sasirtan-gelisme-avrupa-kuluplerinin-radarinda-1091137750.html

'Okan Buruk da beklemiyordu', kış transferinde şaşırtan gelişme: Avrupa kulüplerinin radarında

'Okan Buruk da beklemiyordu', kış transferinde şaşırtan gelişme: Avrupa kulüplerinin radarında

Sputnik Türkiye

Kopenhag'dan büyük umutlarla transfer edilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Yedek kulübesine hapsolan... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T07:14+0300

2024-12-04T07:14+0300

2024-12-04T07:14+0300

spor

galatasaray

victor nelsson

avrupa

okan buruk

kopenhag

la liga

transfer

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2021-22 sezonunda Kopenhag’dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray’ın son iki şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Ancak bu sezon, eski formundan uzak bir görüntü çizen 26 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Okan Buruk’un planlarında geri plana düşmüş durumda.Nelsson, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda sadece 12 maça çıkarken, bu maçların yalnızca 6’sında ilk 11’de yer aldı.Yönetimden flaş transfer kararıTRT Spor’un haberine göre, Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson’un performansını yetersiz bulduğu için kış transfer döneminde Danimarkalı oyuncu için gelecek tekliflere açık olacak. Yönetimin bu kararı, oyuncunun takımdaki geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.Kariyerinde yeni bir sayfa açabilirNelsson’un, Avrupa’dan bazı kulüplerin radarında olduğu öğrenildi. Oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği iddia ediliyor. Özellikle La Liga ve Serie A’dan bazı kulüplerin, savunma oyuncusunu yakından takip ettiği belirtiliyor.Yedek kulübesine hapsolduNelsson, bu sezonki formsuzluğu nedeniyle yedek kulübesine adeta hapsoldu. Son olarak, Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynadığı maçta, teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de Abdülkerim Bardakcı’yı tercih etmesi dikkat çekti. Üstelik Abdülkerim’in sakatlanmasının ardından Buruk, Nelsson yerine genç savunmacı Metehan Baltacı’yı sahaya sürdü.Nelsson’un geleceği belirsizSarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçiren Nelsson’un, hem takımdaki rolü hem de kariyer planları, kış transfer döneminde netleşecek. Yönetim ve teknik heyetin oyuncuyla ilgili alacağı karar, Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısındaki savunma kurgusunu şekillendirecek.

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