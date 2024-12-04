https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/meteorolojide-kuvvetli-yagislar-ve-kar-alarmi-geldi-hava-durumunda-tum-gozler-bu-tarihte-istanbulda-1091136243.html

Meteoroloji'de kuvvetli yağışlar ve kar alarmı geldi, hava durumunda tüm gözler bu tarihte: İstanbul'da kar kapıda mı?

Meteoroloji'de kuvvetli yağışlar ve kar alarmı geldi, hava durumunda tüm gözler bu tarihte: İstanbul'da kar kapıda mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminlere göre, Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak beklenirken, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T06:45+0300

2024-12-04T06:45+0300

2024-12-04T06:46+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevreleri yağışlı bir gün geçirecek. Yağışlar kıyı bölgelerde sağanak, Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısıÖzellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak etkisini gösterecek. Meteoroloji, su baskını ve ani sel riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Kar ve buzlanma tehlikesiEge ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde kar yağışı görülecek. Yurdun doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.Rüzgar Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli esecekRüzgarın yönü ve şiddeti de dikkat çekiyor. Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden, Akdeniz'de ise doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Orta Akdeniz kıyılarında saatte 40-60 km hızla esmesi beklenen rüzgar, fırtına riskini beraberinde getiriyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerindeMeteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle doğu kesimlerde gece saatlerinde sert soğuklar etkili olabilir.İstanbul'a kar yağışı bekleniyor mu?İstanbul'da bugün yağmur beklenirken, kar yağışı için henüz somut bir tarih verilmedi. Ancak uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisiyle önümüzdeki günlerde kar yağışı ihtimalinin artabileceğini belirtiyor.Bölge bölge hava durumuBugün hava nasıl olacak?Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış etkili olacak. Kıyılarda sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayları, Akdeniz’de ise fırtına riski öne çıkıyor.Marmara’da sağanak yağışlar hakimMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve Kırklareli ile Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken, hafif yağmur ve sağanak yağış görülecek.Ege Bölgesi: Yer yer hafif yağmurEge’nin iç kesimlerinde yer yer hafif yağmur bekleniyor. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar’da bulutlu bir hava hakim olacak. Denizli ve İzmir gibi kıyı bölgelerde ise hava parçalı bulutlu olacak.Akdeniz’de sağanak ve fırtına alarmıAntalya ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Toroslar’ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Bölge genelinde yağışa ek olarak, Akdeniz’de saatte 60 km’yi bulabilecek kuvvetli rüzgar fırtına riski oluşturuyor.İç Anadolu’da karla karışık yağmurİç Anadolu Bölgesi’nde yağışlar genellikle yağmur şeklinde olsa da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis, pus ve buzlanma görülebilir. Başkent Ankara’da hafif yağmur etkili olacak.Karadeniz’de kar ve yağmur bir aradaKaradeniz’in iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Kıyılarda ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis görülebilir.Doğu Anadolu’da buzlanma ve sisDoğu Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Bölgenin batısında parçalı bulutlu hava etkili olurken, doğusunda sis ve pus görülecek.Güneydoğu Anadolu’da yağmur bekleniyorGaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur etkili olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve sis görülebilir. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek.Akdeniz’de fırtına ve denizlerde dalga uyarısıMeteoroloji, denizlerde de etkili hava koşulları konusunda uyardı. Akdeniz’de fırtına riski yüksek. Dalga boyunun yer yer 3,5 metreye ulaşabileceği belirtildi.

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