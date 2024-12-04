https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nebenzya-putin-suriyedeki-durumu-kiminle-gorustugunu-acikladi--1091135772.html

Nebenzya: Putin, Suriye'deki durumu kiminle görüştüğünü açıkladı

Nebenzya: Putin, Suriye'deki durumu kiminle görüştüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki giderek gerginleşen durumla ilgili olarak Rusya'nın Astana formatındaki... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T04:23+0300

2024-12-04T04:23+0300

2024-12-04T04:23+0300

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astana

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Nebenzya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, terör saldırılarının başlamasıyla birlikte Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Nebenzya, "Astana formatındaki ortaklarımızla yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. İran ve Türkiye'den meslektaşlarımızla çeşitli düzeylerde temas halindeyiz. Onlar da Halep ve İdlib'deki askeri gerilimin artmasından duyduğumuz ortak endişeyi paylaşıyor ve Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulması için özellikle Astana potansiyeli çerçevesinde ortak çabaların koordine edilmesi ihtiyacını teyit ediyorlar" diyerek BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Mart 2020'de İdlib'de çatışmaların durdurulmasını öngören anlaşmanın uygulanmasına geri dönülmesi gerektiğini sürekli ve tereddütsüz bir şekilde ifade ettiklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriyenin-bm-daimi-temsilcisi-guvenlik-konseyini-suriyeye-yonelik-saldirilari-kinamaya-davet-etti-1091135660.html

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astana, vladimir putin, suriye, idlib, rusya