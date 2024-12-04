https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nebenzya-putin-suriyedeki-durumu-kiminle-gorustugunu-acikladi--1091135772.html
Nebenzya: Putin, Suriye'deki durumu kiminle görüştüğünü açıkladı
Nebenzya: Putin, Suriye'deki durumu kiminle görüştüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki giderek gerginleşen durumla ilgili olarak Rusya'nın Astana formatındaki... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T04:23+0300
2024-12-04T04:23+0300
2024-12-04T04:23+0300
dünya
astana
vladimir putin
suriye
idlib
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090152501_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_19005080a09d6061f3d64896cdec5be8.jpg
Nebenzya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, terör saldırılarının başlamasıyla birlikte Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Nebenzya, "Astana formatındaki ortaklarımızla yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. İran ve Türkiye'den meslektaşlarımızla çeşitli düzeylerde temas halindeyiz. Onlar da Halep ve İdlib'deki askeri gerilimin artmasından duyduğumuz ortak endişeyi paylaşıyor ve Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulması için özellikle Astana potansiyeli çerçevesinde ortak çabaların koordine edilmesi ihtiyacını teyit ediyorlar" diyerek BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Mart 2020'de İdlib'de çatışmaların durdurulmasını öngören anlaşmanın uygulanmasına geri dönülmesi gerektiğini sürekli ve tereddütsüz bir şekilde ifade ettiklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriyenin-bm-daimi-temsilcisi-guvenlik-konseyini-suriyeye-yonelik-saldirilari-kinamaya-davet-etti-1091135660.html
astana
suriye
idlib
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090152501_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_2e644c4851613e91fbc14e65fa889e5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
astana, vladimir putin, suriye, idlib, rusya
astana, vladimir putin, suriye, idlib, rusya
Nebenzya: Putin, Suriye'deki durumu kiminle görüştüğünü açıkladı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki giderek gerginleşen durumla ilgili olarak Rusya'nın Astana formatındaki ortaklarıyla yoğun temaslarını sürdürdüğünü belirtti.
Nebenzya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, terör saldırılarının başlamasıyla birlikte Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.
Nebenzya, "Astana formatındaki ortaklarımızla yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. İran ve Türkiye'den meslektaşlarımızla çeşitli düzeylerde temas halindeyiz. Onlar da Halep ve İdlib'deki askeri gerilimin artmasından duyduğumuz ortak endişeyi paylaşıyor ve Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulması için özellikle Astana potansiyeli çerçevesinde ortak çabaların koordine edilmesi ihtiyacını teyit ediyorlar" diyerek BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Mart 2020'de İdlib'de çatışmaların durdurulmasını öngören anlaşmanın uygulanmasına geri dönülmesi gerektiğini sürekli ve tereddütsüz bir şekilde ifade ettiklerini vurguladı.