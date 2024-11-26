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AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına 'ifade özgürlüğü' itirazı
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına 'ifade özgürlüğü' itirazı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti ve ifade özgürlüğü vurgusu... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T14:11+0300
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tutuklama emri
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal meydana kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmıştı. Avukatları bugün tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, kaçma şüphesi olmadığının altı çizildi. Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta ifade veren şüpheli Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım'da aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.İfade özgürlüğü vurgusu Konuya ilişkin şüpheli Mahruki'nin avukatları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile birlikte adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.
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nasuh mahruki, akut, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, ifade özgürlüğü
nasuh mahruki, akut, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, ifade özgürlüğü

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına 'ifade özgürlüğü' itirazı

14:11 26.11.2024
© Başak Akbulut YazarNasuh Mahruki
Nasuh Mahruki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Başak Akbulut Yazar
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Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti ve ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal meydana kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmıştı. Avukatları bugün tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, kaçma şüphesi olmadığının altı çizildi.
Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta ifade veren şüpheli Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım'da aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İfade özgürlüğü vurgusu

Konuya ilişkin şüpheli Mahruki'nin avukatları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile birlikte adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.
Nasuh Mahruki - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
TÜRKİYE
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı: Gerekçede 'kaçma ihtimali' vurgusu
20 Kasım, 11:18
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