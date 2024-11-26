https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/akut-eski-baskani-nasuh-mahrukinin-tutuklanmasina-ifade-ozgurlugu-itirazi--1090841367.html

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına 'ifade özgürlüğü' itirazı

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına 'ifade özgürlüğü' itirazı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti ve ifade özgürlüğü vurgusu... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T14:11+0300

2024-11-26T14:11+0300

2024-11-26T14:11+0300

türkiye

nasuh mahruki

akut

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

ifade özgürlüğü

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal meydana kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmıştı. Avukatları bugün tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, kaçma şüphesi olmadığının altı çizildi. Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta ifade veren şüpheli Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım'da aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.İfade özgürlüğü vurgusu Konuya ilişkin şüpheli Mahruki'nin avukatları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile birlikte adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nasuh-mahruki-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1090591238.html

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nasuh mahruki, akut, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, ifade özgürlüğü