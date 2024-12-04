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Muharrem İnce, 'Kılıçdaroğlu’na destek olarak algılamayın' diyerek konuştu: 'Doğru bulmuyorum'
Muharrem İnce, 'Kılıçdaroğlu’na destek olarak algılamayın' diyerek konuştu: 'Doğru bulmuyorum'
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T18:36+0300
2024-12-04T18:36+0300
memleket partisi
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
chp
recep tayyip erdoğan
millet ittifakı
cumhur ittifakı
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Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı’nda sahneye çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bir senedir hiç konuşmuyordum. Ne medyaya, ne televizyonlara, ne salonlara. Bir sene sonra gençlerin karşısına çıktım. Sizden bir isteğim var bugün beni terletin” dedi.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisi gibi aday olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine katıldığı hatırlatılan İnce'ye aralarındaki buzların eriyip erimediği soruldu. İnce, soruya şöyle yanıt verdi:Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine gitmesine ilişkin hususuna konuşmasında yer veren İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine neden gittim. Siyaset kişiler üzerinden yapılmaz. Siyaset ilke üzerinden yapılır. Ana muhalefet partisi liderliğini yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, 75 yaşına gelmiş bir isim sırf sözlerinden dolayı, konuşmasından dolayı, hırsızlığından dolayı değil, yolsuzluğundan dolayı değil. Sözlerinden dolayı siyasi yasak ve hapis istemi isteniyor. Bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçi her sözü söylemeli. Bunu Kılıçdaroğlu’na bir destek olarak algılamayın. Bir demokrasiye, özgürlüklere, siyasetçinin konuşmasına destektir" cümlelerini kaydetti.Ümit Özdağ ile yeni bir koalisyon oluşumu düşüp düşünmediği sorulan İnce, “Ümit Özdağ ile ben siyaset yapamam. Türkiye’nin mülteci problemi var ama Türkiye’nin gıda, su, enerji problemi var. Pasaportunun saygınlığı problemi var. Çok problemi var. Arkadaşım mı arkadaşım yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onla birlikte siyaset yapamam” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/muharrem-ince-iktidarin-suriyede-ypgye-yardim-eden-abdye-karsi-politikalarini-destekliyoruz--1084415912.html
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memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, chp, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı
memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, chp, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı

Muharrem İnce, 'Kılıçdaroğlu’na destek olarak algılamayın' diyerek konuştu: 'Doğru bulmuyorum'

18:36 04.12.2024
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA / Berke Bayur
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine katılmasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu’na bir destek olarak algılamayın. Bir demokrasiye, özgürlüklere, siyasetçinin konuşmasına destektir" dedi.
Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı’nda sahneye çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bir senedir hiç konuşmuyordum. Ne medyaya, ne televizyonlara, ne salonlara. Bir sene sonra gençlerin karşısına çıktım. Sizden bir isteğim var bugün beni terletin” dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisi gibi aday olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine katıldığı hatırlatılan İnce'ye aralarındaki buzların eriyip erimediği soruldu. İnce, soruya şöyle yanıt verdi:

Kutuplaşmış bir siyaset var Türkiye’de. İşte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Millet İttifakı kendi televizyonlarında, kendi gazetelerinde 'Yüzde 60’la kazanıyoruz', 'Muharrem İnce' oyları böldü', propagandayı öyle bir yaptılar ki, ben de dedim ki, 'Ya bu doğru değil. Bu Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, şunların, bunların yüzde 1 bile oyu yok.' Baktım ki sonunda sahte dekontlar, sahte kasetler. İsrail porno sitesinden almışlar Muharrem İnce’nin pornosu diye gezdiriyorlar. Baktım ki sonunda kaybedecek bunlar ama suçu bana atacaklar. Ben de bu olmasın diye 'çekiliyorum alın ne halimiz varsa görün' dedim ve kaybettiler. O hayal pompalayanlar bugün yeniden Erdoğan’ın kazanması için elinden geleni yapıyorlar. Aynısını tekrar yapıyorlar. Aynı filmi tekrar seyredenler aptaldır. Aynı numarayı yiyorsa bir insan ona bir şey diyemem. O aptaldır.

Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine gitmesine ilişkin hususuna konuşmasında yer veren İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine neden gittim. Siyaset kişiler üzerinden yapılmaz. Siyaset ilke üzerinden yapılır. Ana muhalefet partisi liderliğini yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, 75 yaşına gelmiş bir isim sırf sözlerinden dolayı, konuşmasından dolayı, hırsızlığından dolayı değil, yolsuzluğundan dolayı değil. Sözlerinden dolayı siyasi yasak ve hapis istemi isteniyor. Bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçi her sözü söylemeli. Bunu Kılıçdaroğlu’na bir destek olarak algılamayın. Bir demokrasiye, özgürlüklere, siyasetçinin konuşmasına destektir" cümlelerini kaydetti.
Ümit Özdağ ile yeni bir koalisyon oluşumu düşüp düşünmediği sorulan İnce, “Ümit Özdağ ile ben siyaset yapamam. Türkiye’nin mülteci problemi var ama Türkiye’nin gıda, su, enerji problemi var. Pasaportunun saygınlığı problemi var. Çok problemi var. Arkadaşım mı arkadaşım yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onla birlikte siyaset yapamam” diye konuştu.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
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Muharrem İnce: İktidarın Suriye'de YPG'ye yardım eden ABD'ye karşı politikalarını destekliyoruz
1 Haziran , 16:45
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