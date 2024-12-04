https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/muharrem-ince-kilicdarogluna-destek-olarak-algilamayin-diyerek-konustu-dogru-bulmuyorum-1091168225.html

Muharrem İnce, 'Kılıçdaroğlu’na destek olarak algılamayın' diyerek konuştu: 'Doğru bulmuyorum'

Muharrem İnce, 'Kılıçdaroğlu’na destek olarak algılamayın' diyerek konuştu: 'Doğru bulmuyorum'

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T18:36+0300

2024-12-04T18:36+0300

2024-12-04T18:36+0300

memleket partisi

muharrem ince

kemal kılıçdaroğlu

ümit özdağ

chp

recep tayyip erdoğan

millet ittifakı

cumhur ittifakı

politika

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Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı’nda sahneye çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bir senedir hiç konuşmuyordum. Ne medyaya, ne televizyonlara, ne salonlara. Bir sene sonra gençlerin karşısına çıktım. Sizden bir isteğim var bugün beni terletin” dedi.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisi gibi aday olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine katıldığı hatırlatılan İnce'ye aralarındaki buzların eriyip erimediği soruldu. İnce, soruya şöyle yanıt verdi:Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine gitmesine ilişkin hususuna konuşmasında yer veren İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine neden gittim. Siyaset kişiler üzerinden yapılmaz. Siyaset ilke üzerinden yapılır. Ana muhalefet partisi liderliğini yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, 75 yaşına gelmiş bir isim sırf sözlerinden dolayı, konuşmasından dolayı, hırsızlığından dolayı değil, yolsuzluğundan dolayı değil. Sözlerinden dolayı siyasi yasak ve hapis istemi isteniyor. Bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçi her sözü söylemeli. Bunu Kılıçdaroğlu’na bir destek olarak algılamayın. Bir demokrasiye, özgürlüklere, siyasetçinin konuşmasına destektir" cümlelerini kaydetti.Ümit Özdağ ile yeni bir koalisyon oluşumu düşüp düşünmediği sorulan İnce, “Ümit Özdağ ile ben siyaset yapamam. Türkiye’nin mülteci problemi var ama Türkiye’nin gıda, su, enerji problemi var. Pasaportunun saygınlığı problemi var. Çok problemi var. Arkadaşım mı arkadaşım yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onla birlikte siyaset yapamam” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/muharrem-ince-iktidarin-suriyede-ypgye-yardim-eden-abdye-karsi-politikalarini-destekliyoruz--1084415912.html

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memleket partisi, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, chp, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı