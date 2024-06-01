https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/muharrem-ince-iktidarin-suriyede-ypgye-yardim-eden-abdye-karsi-politikalarini-destekliyoruz--1084415912.html
Muharrem İnce: İktidarın Suriye'de YPG'ye yardım eden ABD'ye karşı politikalarını destekliyoruz
Muharrem İnce: İktidarın Suriye'de YPG'ye yardım eden ABD'ye karşı politikalarını destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde seçim yapılacağı belirtilen PYD'ye destek veren ABD'ye karşı iktidarın... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T16:45+0300
2024-06-01T16:45+0300
2024-06-01T16:45+0300
politika
muharrem ince
ak parti
recep tayyip erdoğan
abd
ypg
seçim
suriye
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG'nin seçim yapacağının duyurulması ardından sosyal medyada gönderi yayınlayarak iktidara çağrı yaptı. İnce X'te şu paylaşımı yaptı:11 Haziran'da ne olacak? 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terör örgütü grubu olarak tanıdığı PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgelerde seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şunları dile getirmişti:
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muharrem ince, ak parti, recep tayyip erdoğan, abd, ypg, seçim, suriye
muharrem ince, ak parti, recep tayyip erdoğan, abd, ypg, seçim, suriye
Muharrem İnce: İktidarın Suriye'de YPG'ye yardım eden ABD'ye karşı politikalarını destekliyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde seçim yapılacağı belirtilen PYD'ye destek veren ABD'ye karşı iktidarın politikalarını destekleyeceğini açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG'nin seçim yapacağının duyurulması ardından sosyal medyada gönderi yayınlayarak iktidara çağrı yaptı.
İnce X'te şu paylaşımı yaptı:
11 Haziran’da Suriye’nin kuzeyinde sözde seçim yaptırmak suretiyle bölgeyi Türkiye’ye karşı terör örgütünün üssü yapmayı planlayan sözde müttefikimiz ABD’ye karşı hükümetin atacağı her adımı destekliyoruz.
11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terör örgütü grubu olarak tanıdığı PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgelerde seçim yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şunları dile getirmişti:
"Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor.
Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."