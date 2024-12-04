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‘Minsk ve Moskova, nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını gözden geçirdi’
‘Minsk ve Moskova, nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını gözden geçirdi’
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Minsk ve Moskova’nın yeni teknolojilere göre nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını revize... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:20+0300
2024-12-04T13:20+0300
dünya
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nükleer doktrin
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Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Nazaruk, Sputnik’e demecinde Belarus ve Rusya’nın en son teknolojilere dayalı silahların ortaya çıkması ile nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını gözden geçirdiklerini söyledi.Nazaruk, “(Rus) taktik nükleer silahların Belarus topraklarına konuşlandırılması kararı bir gerçektir, bu nedenle yeni belgede bu, hukuki açıdan sabit bir önlemdir. Devletlerimizin karşılıklı güvenlik derecesi yükseliyor. Nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlar revize edildi” diye konuştu.Moskova ve Minsk’in silah alanında yeni teknolojilerin entegrasyonunu ve yeni fiziksel prensiplere dayalı silahların kullanımını izlediklerine, böylelikle revizyonun zorunlu hale geldiğine dikkat çekerek, 6 Aralık’ta (Rusya-Belarus) Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin Minsk’te toplanacağını, bu toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun Birlik Devleti'nin güvenlik konsepti ile Rusya-Belarus güvenlik garantileri anlaşmasının taslaklarını ele alacağını hatırlattı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın güncellenen nükleer doktrini içeriğinin bu belgelerle tamamen uyumlu bir hale getirildiğini ifade etmişti.Rus lidr Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti. Putin'in imzaladığı yeni doktrinde, potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek. Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
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‘Minsk ve Moskova, nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını gözden geçirdi’

13:20 04.12.2024
© Sputnik / Андрей АлександровRusya-Belarus bayrakları
Rusya-Belarus bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Андрей Александров
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Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Minsk ve Moskova’nın yeni teknolojilere göre nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını revize ettiği belirtildi.
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Nazaruk, Sputnik’e demecinde Belarus ve Rusya’nın en son teknolojilere dayalı silahların ortaya çıkması ile nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlarını gözden geçirdiklerini söyledi.
Nazaruk, “(Rus) taktik nükleer silahların Belarus topraklarına konuşlandırılması kararı bir gerçektir, bu nedenle yeni belgede bu, hukuki açıdan sabit bir önlemdir. Devletlerimizin karşılıklı güvenlik derecesi yükseliyor. Nükleer silah kullanımına yönelik yaklaşımlar revize edildi” diye konuştu.
Moskova ve Minsk’in silah alanında yeni teknolojilerin entegrasyonunu ve yeni fiziksel prensiplere dayalı silahların kullanımını izlediklerine, böylelikle revizyonun zorunlu hale geldiğine dikkat çekerek, 6 Aralık’ta (Rusya-Belarus) Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin Minsk’te toplanacağını, bu toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun Birlik Devleti'nin güvenlik konsepti ile Rusya-Belarus güvenlik garantileri anlaşmasının taslaklarını ele alacağını hatırlattı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın güncellenen nükleer doktrini içeriğinin bu belgelerle tamamen uyumlu bir hale getirildiğini ifade etmişti.
Rus lidr Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti. Putin'in imzaladığı yeni doktrinde, potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.
Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek. Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
Rusya Belarus bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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