https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/medvedev-abd-diger-ulkeleri-biyolojik-silah-kullanmakla-sucluyor-ancak-kendileri-laboratuvarlarini-1091175499.html
Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'
Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin dünya genelinde birçok biyolojik laboratuvara sahip olduğunu belirtti. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:22+0300
2024-12-04T23:22+0300
2024-12-04T23:22+0300
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
amerika birleşik devletleri
yapay zeka
biyolojik savaş
biyolojik laboratuvar
abd
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçlamayı sevdiğini ancak kendilerinin biyolaboratuvarlarını neredeyse tüm dünyaya yaydıklarını ifade etti. Medvedev, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin biyolojik güvenliğe yönelik modern tehditlerle mücadele konulu bölümler arası komisyon toplantısında yaptığı açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkeleri biyo-teknoloji ve biyolojik silah kullanımı ile etiketlemeyi seviyor" diyerek açıklamasını "Oysa kendileri biyolaboratuvarlarını dünya genelinde 'yığmış' durumdalar. Ve orada ne yaptıklarını sadece Tanrı bilir" cümlesiyle sürdürdü.Medvedev, yapay zekanın yeni biyolojik silahların ve biyoterörizmin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini de vurgulayarak, "Biyolojik terörizm tehditlerine karşı sürekli olarak güvenilir bir savunma oluşturmalıyız" dedi. Medvedev ayrıca biyoteknolojinin hızlı gelişiminin sadece yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni tehditler de getirdiğini ve bu tehditlerin sayısının giderek artmaya devam ettiğini kaydederek şu cümleleri dile getirdi:
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rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, amerika birleşik devletleri, yapay zeka, biyolojik savaş, biyolojik laboratuvar, abd, terör
rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, amerika birleşik devletleri, yapay zeka, biyolojik savaş, biyolojik laboratuvar, abd, terör
Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin dünya genelinde birçok biyolojik laboratuvara sahip olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçlamayı sevdiğini ancak kendilerinin biyolaboratuvarlarını neredeyse tüm dünyaya yaydıklarını ifade etti.
Medvedev, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin biyolojik güvenliğe yönelik modern tehditlerle mücadele konulu bölümler arası komisyon toplantısında yaptığı açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkeleri biyo-teknoloji ve biyolojik silah kullanımı ile etiketlemeyi seviyor" diyerek açıklamasını "Oysa kendileri biyolaboratuvarlarını dünya genelinde 'yığmış' durumdalar. Ve orada ne yaptıklarını sadece Tanrı bilir" cümlesiyle sürdürdü.
Medvedev, yapay zekanın yeni biyolojik silahların ve biyoterörizmin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini de vurgulayarak, "Biyolojik terörizm tehditlerine karşı sürekli olarak güvenilir bir savunma oluşturmalıyız" dedi.
Medvedev ayrıca biyoteknolojinin hızlı gelişiminin sadece yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni tehditler de getirdiğini ve bu tehditlerin sayısının giderek artmaya devam ettiğini kaydederek şu cümleleri dile getirdi:
Çeşitli amaçlarla yürütülen biyolojik deneyleri ve araştırmaları kastediyorum. Biyolojik terörizmi de göz ardı etmemeliyiz. Yapay zeka, yeni biyolojik silahların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir ve bunları kimin ve nasıl kullanacağını bugünden söyleyemeyiz.