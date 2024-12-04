Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/medvedev-abd-diger-ulkeleri-biyolojik-silah-kullanmakla-sucluyor-ancak-kendileri-laboratuvarlarini-1091175499.html
Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'
Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin dünya genelinde birçok biyolojik laboratuvara sahip olduğunu belirtti. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:22+0300
2024-12-04T23:22+0300
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
amerika birleşik devletleri
yapay zeka
biyolojik savaş
biyolojik laboratuvar
abd
terör
politika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086333708_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0cf53624739c8f0b7ff262042472ae0.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçlamayı sevdiğini ancak kendilerinin biyolaboratuvarlarını neredeyse tüm dünyaya yaydıklarını ifade etti. Medvedev, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin biyolojik güvenliğe yönelik modern tehditlerle mücadele konulu bölümler arası komisyon toplantısında yaptığı açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkeleri biyo-teknoloji ve biyolojik silah kullanımı ile etiketlemeyi seviyor" diyerek açıklamasını "Oysa kendileri biyolaboratuvarlarını dünya genelinde 'yığmış' durumdalar. Ve orada ne yaptıklarını sadece Tanrı bilir" cümlesiyle sürdürdü.Medvedev, yapay zekanın yeni biyolojik silahların ve biyoterörizmin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini de vurgulayarak, "Biyolojik terörizm tehditlerine karşı sürekli olarak güvenilir bir savunma oluşturmalıyız" dedi. Medvedev ayrıca biyoteknolojinin hızlı gelişiminin sadece yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni tehditler de getirdiğini ve bu tehditlerin sayısının giderek artmaya devam ettiğini kaydederek şu cümleleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/zaharovanin-vizesi-malta-tarafindan-iptal-edildi-agit-belirlenen-temel-ilkeleri-yok-sayiyor--1091174020.html
amerika birleşik devletleri
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086333708_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_930d86f6acf47aa1d96bdc6b657bbaa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, amerika birleşik devletleri, yapay zeka, biyolojik savaş, biyolojik laboratuvar, abd, terör
rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, amerika birleşik devletleri, yapay zeka, biyolojik savaş, biyolojik laboratuvar, abd, terör

Medvedev: ABD diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçluyor ancak kendileri laboratuvarlarını dünyaya 'yığmış'

23:22 04.12.2024
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin dünya genelinde birçok biyolojik laboratuvara sahip olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin diğer ülkeleri biyolojik silah kullanmakla suçlamayı sevdiğini ancak kendilerinin biyolaboratuvarlarını neredeyse tüm dünyaya yaydıklarını ifade etti.
Medvedev, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin biyolojik güvenliğe yönelik modern tehditlerle mücadele konulu bölümler arası komisyon toplantısında yaptığı açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkeleri biyo-teknoloji ve biyolojik silah kullanımı ile etiketlemeyi seviyor" diyerek açıklamasını "Oysa kendileri biyolaboratuvarlarını dünya genelinde 'yığmış' durumdalar. Ve orada ne yaptıklarını sadece Tanrı bilir" cümlesiyle sürdürdü.
Medvedev, yapay zekanın yeni biyolojik silahların ve biyoterörizmin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini de vurgulayarak, "Biyolojik terörizm tehditlerine karşı sürekli olarak güvenilir bir savunma oluşturmalıyız" dedi.
Medvedev ayrıca biyoteknolojinin hızlı gelişiminin sadece yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni tehditler de getirdiğini ve bu tehditlerin sayısının giderek artmaya devam ettiğini kaydederek şu cümleleri dile getirdi:

Çeşitli amaçlarla yürütülen biyolojik deneyleri ve araştırmaları kastediyorum. Biyolojik terörizmi de göz ardı etmemeliyiz. Yapay zeka, yeni biyolojik silahların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir ve bunları kimin ve nasıl kullanacağını bugünden söyleyemeyiz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
DÜNYA
Zaharova'nın vizesi Malta tarafından iptal edildi: 'AGİT belirlenen temel ilkeleri yok sayıyor'
22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала