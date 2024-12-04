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MasterChef Türkiye'de korkutan bayılma anı: Hastane sonrası ilk açıklama geldi, Beyza Huri Aydın'a ne oldu?
MasterChef Türkiye'de korkutan bayılma anı: Hastane sonrası ilk açıklama geldi, Beyza Huri Aydın'a ne oldu?
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de yarışmacı Beyza Huri Aydın’ın bayıldığı anlar sosyal medyada ve ekran başındaki izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. O anların... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye’nin son bölümünde, dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, bir anda yere yığıldı. 23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı, hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu. Olay sonrası kısa süre içinde kendine gelen Beyza, “Bir şeyim yok, başım döndü” diyerek durumu açıklamaya çalıştı.Şeflerden Somer Sivrioğlu, Beyza’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Beyza gayet iyi” açıklamasını yaptı.Beyza: Kansızlık etkili olduBayılma sonrası hastaneye götürülen Beyza, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Somer Şef ise, “Beyin ve kalbe baktılar, ciddi bir sorun yok” diyerek izleyicilere bilgi verdi.Seyirciden reyting tepkisiBeyza’nın baygınlık anlarının fragmanda ve programda detaylı şekilde gösterilmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. İzleyiciler, genç bir kızın yaşadığı zor anların reyting malzemesi yapılmasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, “Reklam aralarına bu görüntüleri koyarak mide bulandırıcı bir reyting çabası içine girmişler” ifadelerini kullandı.Daha önce de yüzü yanan ve zor günler geçiren Beyza için izleyiciler bir kez daha üzüntülerini dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyleydi:Reyting mi, duyarlılık mı?Programın sık sık yarışmacıların duygusal ve dramatik anlarını öne çıkarması, reyting odaklı bir yaklaşım olarak eleştiriliyor. İzleyiciler, programın yarışmacıların sağlık ve kişisel durumlarına daha fazla saygı göstermesi gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/meteorolojide-kuvvetli-yagislar-ve-kar-alarmi-geldi-hava-durumunda-tum-gozler-bu-tarihte-istanbulda-1091136243.html
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MasterChef Türkiye'de korkutan bayılma anı: Hastane sonrası ilk açıklama geldi, Beyza Huri Aydın'a ne oldu?

08:00 04.12.2024
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA
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MasterChef Türkiye’de yarışmacı Beyza Huri Aydın’ın bayıldığı anlar sosyal medyada ve ekran başındaki izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. O anların fragmana eklenmesi ve detaylı şekilde gösterilmesi, reyting uğruna sınırların zorlandığı eleştirilerini beraberinde getirdi. Peki, Beyza’ya ne oldu?
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde, dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, bir anda yere yığıldı. 23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı, hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu. Olay sonrası kısa süre içinde kendine gelen Beyza, “Bir şeyim yok, başım döndü” diyerek durumu açıklamaya çalıştı.
Şeflerden Somer Sivrioğlu, Beyza’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Beyza gayet iyi” açıklamasını yaptı.

Beyza: Kansızlık etkili oldu

Bayılma sonrası hastaneye götürülen Beyza, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kontrol amaçlı hastaneye gittik. Kafam çok dönüyordu, sıcak bastı. Bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgundum ve sonrasını hatırlamıyorum. Kansızlık problemim var, bu da etkili olmuş olabilir. Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederim, hemen ilgilenip hastaneye gönderdiler.”
Somer Şef ise, “Beyin ve kalbe baktılar, ciddi bir sorun yok” diyerek izleyicilere bilgi verdi.

Seyirciden reyting tepkisi

Beyza’nın baygınlık anlarının fragmanda ve programda detaylı şekilde gösterilmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. İzleyiciler, genç bir kızın yaşadığı zor anların reyting malzemesi yapılmasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, “Reklam aralarına bu görüntüleri koyarak mide bulandırıcı bir reyting çabası içine girmişler” ifadelerini kullandı.
Daha önce de yüzü yanan ve zor günler geçiren Beyza için izleyiciler bir kez daha üzüntülerini dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyleydi:
“Beyza’ya geçmiş olsun ama bu anları kullanmak çok kötü.”
“Bir genç kızın sağlık sorunları üzerinden prim yapmak kabul edilemez.”

Reyting mi, duyarlılık mı?

Programın sık sık yarışmacıların duygusal ve dramatik anlarını öne çıkarması, reyting odaklı bir yaklaşım olarak eleştiriliyor. İzleyiciler, programın yarışmacıların sağlık ve kişisel durumlarına daha fazla saygı göstermesi gerektiğini vurguluyor.
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