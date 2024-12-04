https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/koronavirus-vucuda-bu-kapidan-giriyor-turk-bilim-insani-dr-erturk-ortaya-koydu-1091156298.html

Koronavirüs vücuda bu 'kapıdan' giriyor: Türk bilim insanı Prof. Dr. Ertürk ortaya koydu

Koronavirüs vücuda bu 'kapıdan' giriyor: Türk bilim insanı Prof. Dr. Ertürk ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Türk bilim insanı Dr. Ali Ertürk, 'koronavirüs'ün insan vücuduna girmek için kullandığı spike proteinin hastaların beyin ve kafatası arasında biriktiği... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T15:00+0300

2024-12-04T15:00+0300

2024-12-04T15:00+0300

sağlik

korona

koronavirüs

kovid-19

araştırma

spike protein

prof. dr. ali ertürk,

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Almanya Helmholtz Munich Akıllı Biyoteknolojiler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ali Ertürk, yeni bir araştırmaya daha imza attı. Prof. Dr. Ertürk ve ekibi bu kez, koronavirüsün insan vücuduna girmek için kullandığı spike proteinin hastaların beyin ve kafatası arasında biriktiğini, bununla da kalmayıp vücudun dört bir yanına yayıldığını tespit etti. Ertürk, Kovid'in tüm vücutta tahribat yarattığı uyarısında bulundu. Beyin hücrelerini kafatasına bağlayan küçük kapılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertürk, spike proteinin de bu bölgelerde biriktiğini belirtti. Yüzlerce örneği incelediKovid 19'dan hayatını kaybeden 50'den fazla insanın beyin dokusunun yanı sıra yüzlerce kovid hastasından alınan örnekleri inceleyen Prof. Dr. Ertürk ve ekibi, Kovid'in vücuttaki yayılımını da görsel olarak ortaya koymayı başardı. Yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ertürk, "İlk çıkan Corona virüsün tipinin sadece akciğerlerde kaldığını ama delta ve omicron'dan sonra tüm vücuda yayıldığını gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.Vücudun farklı bölgelerinde biriken bu proteinlerin başta kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara sebep olduğu uyarısı yapan Ertürk, aşıların ise protein birikimine karşı koruduğunu vurguladı. Ertürk, "Aşılarda da spike proteini var ama çok az miktarda. Virüs aşılardakinin milyarlarca katı spike proteini oluşturuyor. Karşılaştırılabilecek bir şey değil. Spike proteininin yüzde 50'si aşılarla düşebiliyor." dedi. Türk bilim insanı vücutta biriken kovid proteinlerini temizlemek için yöntem geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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korona, koronavirüs, kovid-19, araştırma, spike protein, prof. dr. ali ertürk,