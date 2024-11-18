https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yuruyen-zaturre-tehlikesi-buyuyor-turkiyede-yok-ama-gelecektir-hafif-belirtileri-ciddiye-alin-1090503586.html

'Yürüyen zatürre' tehlikesi büyüyor: 'Türkiye'de yok ama gelecektir, hafif belirtileri ciddiye alın'

'Yürüyen zatürre' tehlikesi büyüyor: 'Türkiye'de yok ama gelecektir, hafif belirtileri ciddiye alın'

Sputnik Türkiye

Zatürre yeni formuyla tüm dünyaya yayılmaya başladı. Belirtileri hafif olarak kendini gösteren hastalığın seyri ise ağır olabiliyor. Uzmanlara göre 'yürüyen... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T10:05+0300

2024-11-18T10:05+0300

2024-11-18T10:05+0300

yaşam

zatürre

yeni koronavirüs zatürresi

norovirüs

grip aşısı

grip ilacı

grip

grip salgını

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Dünyanın çeşitli bölgelerinde kendini gösteren 'yürüyen zatürre' için Japonya'da bu yıl yaklaşık 6 bin vaka bildirildi, veriler geçen yıla göre 10 kattan fazla bir artış olduğunu gösteriyor. ABD'de 8 ila 18 aylık bebeklerde görülen 'yürüyen zatürre', mart ayından bu yana 7 kat arttı ve çocuklarda da 2 katına çıktı. Uzmanlar, yaşanan bu artışın İngiltere genelini de tehdit ettiğini ve bununla ilgili önlem alınması gerektiğini söylüyor. Peki ebeveynler çocuklarını 'yürüyen zatürre'den nasıl koruyabilir? 'Şikayetlerin hafif olması hastalığın hafif olduğu manasına gelmiyor'Yürüyen zatürrenin diğer zatürre türlerine göre başlangıç ​​semptomlarının daha hafif olması hastalığın seyrini de bulaş durumunu da etkiliyor. Yeni formuna 'yürüyen' denmesinin sebebi de insanların farkında olmadan yürürken bile bu hastalığı taşıyabilecek ve bulaştırabilecek olmalarından kaynaklanıyor.Hastalığın belirtileri hafif olmasına rağmen çocuklar gibi risk grubunda olan kişilerde, beyin ödemine kadar varan, yaşamı tehdit eden bir dizi komplikasyona yol açabilir.Olası ve kitlesel bir salgının önlenmesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar ebeveynleri hem kendileri hem de çocuklarını daha iyi gözlemlemeleri ve erken davranmaları konusuna dikkat çekiyor."Normal zatürreler çok ciddi yükselen ateşler ciddi halsizlik, kırgınlık durumlarıyla ortaya çıkıyor. Buna bağlı hastalar yatağa mahkum duruma geliyorlar" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, yürüyen zatürre tablosunda semptomların biraz daha hafif yani biraz daha gribal bir enfeksiyon gibi veya biraz daha hırıltılı öksürükle giden ama hastayı yatağa düşürmeyen bir hali olduğunun altını çizdi.Yürüyen zatürrenin normal zatürreden farkı olarak ayakta geçirildiğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu kesinlikle hastalığın hafif bir formu anlamına gelmesin. Şikayetlerin hafif olması ya da şikayetlerin hafif başlamış olması hastalığın hafif olduğu manasına gelmiyor, onu belirtmek gerekiyor" açıklamasında bulundu.'Beyin ödemine kadar gidebilir'Yürüyen zatürrenin özellikle çocuklardaki etkileri üzerine ise Prof. Dr. Akkoyunlu şu şekilde yanıt verdi:'Türkiye'de yok ama gelecektir'Hastalığın belirtileri arasında hafif ancak uzayan öksürük, balgam, hafif bir halsizlik, 37-38 dereceye gelen ateş olduğunu ve bu belirtiler uzun sürerse doktora gitmek gerektiğine değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu durum henüz Türkiye'de yok ancak eminim ki Türkiye'ye de gelecektir" dedi.Kış mevsimi sezonuna girdiğimiz bu günlerde daha ön planda olan virüslerin influenzalar olduğunu ileten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bundan 2 ay önce bir Kovid yoğunluğu söz konusuydu. Şu anda Kovid biraz daha azalmış durumda" ifadelerini kullandı. Uzman isim, eğer çocuğunuzdaki semptomlar 2-3 gün içerisinde geçmezse, öksürük var ve balgam çıkıyorsa, balgam sarı ve yeşil renkte oluyorsa veya nefes darlığı meydana geliyorsa kesinlikle bir doktordan yardım almak gerektiğinin altını çizdi.Dünyanın çeşitli bölgelerinde kendini gösteren yürüyen zatürreyi bir hekim olarak değerlendiren Prof. Dr. Akkoyunlu sözlerini şöyle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html

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yürüyen zatürre: nedir, nedenleri, belirtileri ve tedavisi, zatürre olup olmadığı nasıl anlaşılır?, zatürre başlangıcı kaç günde iyileşir?, zatürre ne zaman tehlikelidir?, zatürre kendiliğinden geçer mi?