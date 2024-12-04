https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/kanserle-mucadele-eden-tanyeli-kimse-ziyaretime-gelmiyor-diye-isyan-etmisti-son-durumunu-safiye-1091139402.html
Kanserle mücadele eden Tanyeli 'kimse ziyaretime gelmiyor' diye isyan etmişti: Son durumunu Safiye Soyman duyurdu
Kanserle mücadele eden Tanyeli 'kimse ziyaretime gelmiyor' diye isyan etmişti: Son durumunu Safiye Soyman duyurdu
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli’nin tedavisi sürerken hastanede adeta ziyaretçi akını yaşanıyor. Ünlü isimler Tanyeli’yi yalnız... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T08:19+0300
2024-12-04T08:19+0300
2024-12-04T08:19+0300
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Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ziyaretçilere seslendi. Tanyeli, ziyaretlerden memnun olduğunu ancak bazı ziyaretlerin süresinin uzamasının kendisini zorladığını şu sözlerle ifade etti:Tanyeli, ziyaretlerin belirli bir süreyle sınırlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, hem kendi adına hem de benzer durumda olan hastalar adına bir çağrıda bulundu.Safiye Soyman’dan destek mesajıTanyeli’yi hastanede ziyaret eden ünlü isimlerden biri de Safiye Soyman oldu. Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanyeli’nin iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi:Tanyeli de Soyman’ın ziyaretiyle ilgili mutluluğunu dile getirerek, “İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Sayenizde günüm daha güzel geçiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.Kobra Murat’tan moral ziyaretiTanyeli’nin bir diğer önemli ziyaretçisi ise roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat oldu. Kobra Murat, ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda, “Canım arkadaşım, yüce Rabbim acil şifalar versin. Seni seviyoruz hocam” diyerek Tanyeli’ye destek verdi.Tanyeli, Murat’ın ziyaretini “Murat’ım, ayaklarına sağlık. Hissettirdiğin güzel duygular için teşekkür ederim. İçimi ısıttın” sözleriyle ifade etti.Somer Sivrioğlu ve daha fazlasıTanyeli’yi yalnız bırakmayan isimlerden biri de MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, hastane ziyareti sırasında Tanyeli’ye moral verdi.Ameliyat sonrası i̇lk paylaşımıTanyeli, ameliyatlarının ardından yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında kendisiyle ilgili son durumu paylaştı. Sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, “Kansızlık ve yorgunluk beni zorladı ama mücadeleme devam ediyorum” dedi.Dostlarından gelen destekle ayaktaHastane odasında günlerini geçiren Tanyeli, dostlarının ziyaretlerinin kendisine güç verdiğini belirterek herkese teşekkür etti. Zor bir süreçten geçen ünlü oryantal, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/masterchef-turkiyede-korkutan-bayilma-ani-hastane-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-beyza-huri-aydina-ne-1091138886.html
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tanyeli, kobra murat, somer sivrioğlu, murat, kanser, kanser tedavisi, magazin, magazin, safiye soyman, oryantal tanyeli
tanyeli, kobra murat, somer sivrioğlu, murat, kanser, kanser tedavisi, magazin, magazin, safiye soyman, oryantal tanyeli
Kanserle mücadele eden Tanyeli 'kimse ziyaretime gelmiyor' diye isyan etmişti: Son durumunu Safiye Soyman duyurdu
Pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli’nin tedavisi sürerken hastanede adeta ziyaretçi akını yaşanıyor. Ünlü isimler Tanyeli’yi yalnız bırakmazken, Safiye Soyman, Kobra Murat ve Somer Sivrioğlu gibi isimlerin destekleri dikkat çekti. Tanyeli, ziyaretçilerinden hassasiyet beklediğini dile getirdi.
Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ziyaretçilere seslendi. Tanyeli, ziyaretlerden memnun olduğunu ancak bazı ziyaretlerin süresinin uzamasının kendisini zorladığını şu sözlerle ifade etti:
“Hastanedeyim, 2 aydır burada dinleniyorum. Ziyaretçi geldiğinde çok mutlu oluyorum, ama saatlerce oturulunca bu mutluluk ızdıraba dönüşüyor. Ağrılarım oluyor, şişkinlik çekiyorum, hatta tuvalete bile gidemiyorum. Bu videoyu yanlış anlamayın, bir bilgilendirme olarak görün. Lütfen anlayış gösterin.”
Tanyeli, ziyaretlerin belirli bir süreyle sınırlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, hem kendi adına hem de benzer durumda olan hastalar adına bir çağrıda bulundu.
Safiye Soyman’dan destek mesajı
Tanyeli’yi hastanede ziyaret eden ünlü isimlerden biri de Safiye Soyman oldu. Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanyeli’nin iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi:
“Canım Tanyeli’min yanına geldim. Rengi düzelmiş, iştahı da açılmış. Sevenlerini bilgilendirmek istedim. Hepimiz onun için dua ediyoruz.”
Tanyeli de Soyman’ın ziyaretiyle ilgili mutluluğunu dile getirerek, “İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Sayenizde günüm daha güzel geçiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.
Kobra Murat’tan moral ziyareti
Tanyeli’nin bir diğer önemli ziyaretçisi ise roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat oldu. Kobra Murat, ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda, “Canım arkadaşım, yüce Rabbim acil şifalar versin. Seni seviyoruz hocam” diyerek Tanyeli’ye destek verdi.
Tanyeli, Murat’ın ziyaretini “Murat’ım, ayaklarına sağlık. Hissettirdiğin güzel duygular için teşekkür ederim. İçimi ısıttın” sözleriyle ifade etti.
Somer Sivrioğlu ve daha fazlası
Tanyeli’yi yalnız bırakmayan isimlerden biri de MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, hastane ziyareti sırasında Tanyeli’ye moral verdi.
Ameliyat sonrası i̇lk paylaşımı
Tanyeli, ameliyatlarının ardından yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında kendisiyle ilgili son durumu paylaştı. Sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, “Kansızlık ve yorgunluk beni zorladı ama mücadeleme devam ediyorum” dedi.
Dostlarından gelen destekle ayakta
Hastane odasında günlerini geçiren Tanyeli, dostlarının ziyaretlerinin kendisine güç verdiğini belirterek herkese teşekkür etti. Zor bir süreçten geçen ünlü oryantal, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:
“Sayenizde moral buluyorum. Dualarınız ve ziyaretleriniz beni ayakta tutuyor.”