https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/kanserle-mucadele-eden-tanyeli-kimse-ziyaretime-gelmiyor-diye-isyan-etmisti-son-durumunu-safiye-1091139402.html

Kanserle mücadele eden Tanyeli 'kimse ziyaretime gelmiyor' diye isyan etmişti: Son durumunu Safiye Soyman duyurdu

Kanserle mücadele eden Tanyeli 'kimse ziyaretime gelmiyor' diye isyan etmişti: Son durumunu Safiye Soyman duyurdu

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli’nin tedavisi sürerken hastanede adeta ziyaretçi akını yaşanıyor. Ünlü isimler Tanyeli’yi yalnız... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T08:19+0300

2024-12-04T08:19+0300

2024-12-04T08:19+0300

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tanyeli

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Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ziyaretçilere seslendi. Tanyeli, ziyaretlerden memnun olduğunu ancak bazı ziyaretlerin süresinin uzamasının kendisini zorladığını şu sözlerle ifade etti:Tanyeli, ziyaretlerin belirli bir süreyle sınırlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, hem kendi adına hem de benzer durumda olan hastalar adına bir çağrıda bulundu.Safiye Soyman’dan destek mesajıTanyeli’yi hastanede ziyaret eden ünlü isimlerden biri de Safiye Soyman oldu. Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanyeli’nin iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi:Tanyeli de Soyman’ın ziyaretiyle ilgili mutluluğunu dile getirerek, “İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Sayenizde günüm daha güzel geçiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.Kobra Murat’tan moral ziyaretiTanyeli’nin bir diğer önemli ziyaretçisi ise roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat oldu. Kobra Murat, ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda, “Canım arkadaşım, yüce Rabbim acil şifalar versin. Seni seviyoruz hocam” diyerek Tanyeli’ye destek verdi.Tanyeli, Murat’ın ziyaretini “Murat’ım, ayaklarına sağlık. Hissettirdiğin güzel duygular için teşekkür ederim. İçimi ısıttın” sözleriyle ifade etti.Somer Sivrioğlu ve daha fazlasıTanyeli’yi yalnız bırakmayan isimlerden biri de MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, hastane ziyareti sırasında Tanyeli’ye moral verdi.Ameliyat sonrası i̇lk paylaşımıTanyeli, ameliyatlarının ardından yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında kendisiyle ilgili son durumu paylaştı. Sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, “Kansızlık ve yorgunluk beni zorladı ama mücadeleme devam ediyorum” dedi.Dostlarından gelen destekle ayaktaHastane odasında günlerini geçiren Tanyeli, dostlarının ziyaretlerinin kendisine güç verdiğini belirterek herkese teşekkür etti. Zor bir süreçten geçen ünlü oryantal, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/masterchef-turkiyede-korkutan-bayilma-ani-hastane-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-beyza-huri-aydina-ne-1091138886.html

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