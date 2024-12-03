https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/japonya-veliaht-prensi-turkiyede-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusecek-1091123600.html

Japonya Veliaht Prensi Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Japonya Veliaht Prensi Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye geldi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T18:14+0300

2024-12-03T18:14+0300

2024-12-03T18:14+0300

türkiye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

esenboğa havalimanı

dışişleri bakanlığı

japonya veliaht prensi fumihito

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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Prens Fumuhito Ankara'daki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İstanbul'a gelerek 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek. Veliaht Prens ve Prenses ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 16.38'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Prens ve Prensesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​ Veliaht çiftin, 4 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.İkili, İstanbul'a geçerek, 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek. Osmanlı Donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul ediliyor.

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, esenboğa havalimanı, dışişleri bakanlığı, japonya veliaht prensi fumihito