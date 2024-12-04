https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/jake-paul-ile-mike-tysona-rovans-maci-icin-700-milyon-dolar-teklif-edildi-1091167883.html
Jake Paul ile Mike Tyson'a rövanş maçı için 700 milyon dolar teklif edildi
Jake Paul ile Mike Tyson'a rövanş maçı için 700 milyon dolar teklif edildi
Sputnik Türkiye
58 yaşındaki Mike Tyson'ın AT&T Stadyumu'nda Jake Paul'a karşı ringe çıkıp tartışmalı bir şekilde oybirliğiyle alınan karar sonucunda yenilmesinden bir ay... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T18:27+0300
2024-12-04T18:27+0300
2024-12-04T18:27+0300
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Suudi Arabistan, Jake Paul'a rövanş maçına çıkması ve 3 dakika içinde nakavtla kazanması için 700 milyon dolar teklif etti.ABD'de düzenlenen boks karşılamasında 58 yaşındaki Mike Tyson sosyal medya fenomeni Jake Paul'a karşı ringe çıkıp oybirliğiyle alınan karar sonucunda yenilmişti. Bu maçta Mike Tyson'ın, kasıtlı olarak yenildiği ve Jake Paul'u durdurması durumunda ödeme alamayacağı için ilk rauntta iyi bir başlangıç yapmasına rağmen kasıtlı olarak yumruklarını geri çektiği iddia edilmişti. Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu yöneticisi Turki Alalshikh tarafından önerilen anlaşma kapsamında, sosyal medya fenomeni Jake Paul'a rövanş maçını kazanması durumunda 700 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. FTTV sosyal medya hesabından "Turki Alalshikh, Mike Tyson'a Jake Paul ile rövanş maçına çıkması ve 3 dakika içinde nakavtla kazanması için 700 milyon dolar teklif ediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.Genel Eğlence Kurumu yöneticisi Turki Alalshikh ''Jake Paul bir şaka. Eğer Mike Tyson bu kez gerçek bir dövüş yapmayı kabul eder ve maksimum 3 dakika içinde nakavtla kazanırsa, ona 700 milyon dolar ödüyorum'' dedi.Mike Tyson ile Jake Paul rövanş maçı oynanacak mı?Ünlü boksör Mike Tyson ile maça çıkan sosyal medya fenomeni Jake Paul maç sonrası pişman olduğunu açıklamıştı. 58 yaşındaki boksörü incitmek istemediğini belirten 27 yaşındaki Jake Paul bokstan emekli olduğunu duyurmuştu. Açıklamalardan sonra ikilinin ringe dönmesinin uzmanlar tarafından imkansız olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html
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boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), kick boks, dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), jake paul, mike tyson
boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), kick boks, dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), jake paul, mike tyson
Jake Paul ile Mike Tyson'a rövanş maçı için 700 milyon dolar teklif edildi
58 yaşındaki Mike Tyson'ın AT&T Stadyumu'nda Jake Paul'a karşı ringe çıkıp tartışmalı bir şekilde oybirliğiyle alınan karar sonucunda yenilmesinden bir ay sonra Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu yöneticisi Turki Alalshikh, Mike Tyson'a karşı rövanş maçını kazanması durumunda Jake Paul'a 700 milyon dolar vereceğini duyurdu.
Suudi Arabistan, Jake Paul'a rövanş maçına çıkması ve 3 dakika içinde nakavtla kazanması için 700 milyon dolar teklif etti.
ABD'de düzenlenen boks karşılamasında 58 yaşındaki Mike Tyson sosyal medya fenomeni Jake Paul'a karşı ringe çıkıp oybirliğiyle alınan karar sonucunda yenilmişti. Bu maçta Mike Tyson'ın, kasıtlı olarak yenildiği ve Jake Paul'u durdurması durumunda ödeme alamayacağı için ilk rauntta iyi bir başlangıç yapmasına rağmen kasıtlı olarak yumruklarını geri çektiği iddia edilmişti.
Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu yöneticisi Turki Alalshikh tarafından önerilen anlaşma kapsamında, sosyal medya fenomeni Jake Paul'a rövanş maçını kazanması durumunda 700 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. FTTV sosyal medya hesabından "Turki Alalshikh, Mike Tyson'a Jake Paul ile rövanş maçına çıkması ve 3 dakika içinde nakavtla kazanması için 700 milyon dolar teklif ediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Genel Eğlence Kurumu yöneticisi Turki Alalshikh ''Jake Paul bir şaka. Eğer Mike Tyson bu kez gerçek bir dövüş yapmayı kabul eder ve maksimum 3 dakika içinde nakavtla kazanırsa, ona 700 milyon dolar ödüyorum'' dedi.
Mike Tyson ile Jake Paul rövanş maçı oynanacak mı?
Ünlü boksör Mike Tyson ile maça çıkan sosyal medya fenomeni Jake Paul maç sonrası pişman olduğunu açıklamıştı. 58 yaşındaki boksörü incitmek istemediğini belirten 27 yaşındaki Jake Paul bokstan emekli olduğunu duyurmuştu. Açıklamalardan sonra ikilinin ringe dönmesinin uzmanlar tarafından imkansız olduğu belirtildi.