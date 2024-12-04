https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/italyayi-sarsan-kadin-cinayetinde-katil-muebbet-aldi-1091157045.html

İtalya'yı sarsan kadın cinayetinde katil müebbet aldı

İtalya'yı sarsan kadın cinayetinde katil müebbet aldı

Sputnik Türkiye

İtalya'da eski kız arkadaşı Giulia Cecchettin'i kendisinden ayrıldığı için 70 kere bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Filippo Turett, dün müebbet hapse mahkum... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T15:38+0300

2024-12-04T15:38+0300

2024-12-04T15:38+0300

dünya

italya

kadın cinayeti

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İtalya'da geçen yıl meydana gelen kadın cinayetinin dava sürecinde ortaya çıkan ayrıntılar medyada yer aldıkça dikkat çekerek gündemin merkezine yerleşti. 22 yaşındaki İtalyan öğrenci Filippo Turetta, ilişkilerinin bitmesini kabul etmeyerek eski kız arkadaşı Giulia Cecchettin'i sürekli rahatsız etmiş ve en sonunda genç kızı öldürmüştü. Venedik'te meydana gelen olayda Filippo Turetta, 11 Kasım günü yaklaşan üniversite mezuniyeti öncesi genç kıza elbise alma bahanesiyle Giulia Cecchettin'i alışverişe çıkardı. Turetta, ilerleyen saatlerde Guilia'yı 70 kez bıçakladı ve cesedini plastik torbalara sararak bir hendeğin dibine bıraktı. Turetta ortadan kaybolurken ikilinin kaybolduğu aile tarafından polise bildirildi. Bir haftalık bir arama süreci sonunda Guilia'nın cansız bedeni hendekte bulundu, devam eden süreçte katil Filippo Turetta, Almanya'da yakalandı. Erkek arkadaşının davranış bozuklukları aylar önce sinyallerini vermişTuretta'nın kontrol düşkünü ve rahatsız edici davranışlarını genç kızlara örnek olması bakımından paylaşmak isteyen kızın ailesi, Giulia'nın aylar önce yaptığı 'erkek arkadaşından ayrılması gerektiğini' gösteren 15 maddelik bir listeyi paylaştı. Giulia'nın Filippo Turetta'yı ders çalıştırması gibi bir görevi olduğu, mesajlaşırken normalden daha az kalp göndermesi halinde Turetta'nın genç kıza sinirlenmesi ve kızın arkadaşlarıyla dışarı çıkmasını istemediği ve sürekli Turetta'ya mesaj atmasını istediği gibi rahatsız edici detaylar listede yer alıyor. Olayın başından itibaren yaşananlar, İtalya halkının gündeminde yer aldı ve genç kızın cenazesine 10 binden fazla kişi katıldı. Yaklaşık bir yıllık dava süreci sonunda dün katil Filippo Turetta, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/almanya-basbakani-korkunc-gercegi-acikladi-her-3-dakika-1-kadin-siddet-goruyor-her-gun-bir-kadin-1090805345.html

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kadın cinayeti