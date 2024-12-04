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AFAD açıkladı: Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 58.86 kilometere mesafede 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 12.09'da... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T12:22+0300

2024-12-04T12:22+0300

2024-12-04T12:36+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son depremler listesini güncelleyerek son dakika deprem duyurusunu yaptı. AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi. Antalya Gazipaşa'ya 32.69 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin merkez üssü Akdeniz. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.Antalya açıklarında son dakika deprem4.6'lık deprem Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi.

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