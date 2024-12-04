https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/afad-acikladi-antalyada-64-buyuklugunde-deprem-1091149543.html
AFAD açıkladı: Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 58.86 kilometere mesafede 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 12.09'da... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T12:22+0300
2024-12-04T12:22+0300
2024-12-04T12:36+0300
afad
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son depremler
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
antalya valiliği
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son depremler listesini güncelleyerek son dakika deprem duyurusunu yaptı. AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi. Antalya Gazipaşa'ya 32.69 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin merkez üssü Akdeniz. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.Antalya açıklarında son dakika deprem4.6'lık deprem Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi.
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AFAD açıkladı: Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
12:22 04.12.2024 (güncellendi: 12:36 04.12.2024)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 58.86 kilometere mesafede 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 12.09'da gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Son depremler ve deprem son dakika haberleri sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son depremler listesini güncelleyerek son dakika deprem duyurusunu yaptı. AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi. Antalya Gazipaşa'ya 32.69 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin merkez üssü Akdeniz. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
Antalya açıklarında son dakika deprem
4.6'lık deprem Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi.