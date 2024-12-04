https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/aydin-depremi-sonrasi-prof-dr-osman-bektastan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-gerilme-artiyor-diyerek-1091141076.html
Aydın depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme artıyor' diyerek işaret etti
Aydın depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme artıyor' diyerek işaret etti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Germencik ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın depreminin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T09:58+0300
2024-12-04T09:58+0300
2024-12-04T09:59+0300
türkiye
deprem
aydın
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
osman bektaş
deprem
japon deprem uzmanı
yoshinori moriwaki
yoshinori moriwaki
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 19.51’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem uzmanlardan gelen açıklamalar, Aydın’daki deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.Bektaş açıklamasında, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin bölgede stres transferine neden olduğunu ifade etti. Bu durumun, özellikle doğu-batı doğrultulu Büyük Menderes Grabenini sınırlayan fay hatlarında gerilim artışına yol açtığını vurguladı.Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Japon deprem uzmanından Aydın uyarısıJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın için yaptığı açıklamalarda bölgenin deprem riski taşıyan bir il olduğunu, ancak kısa vadede büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çekerek, bu özelliklerin deprem sırasında zemini tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Bölge sakinlerini tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyaran Moriwaki, afet bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.
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Aydın depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme artıyor' diyerek işaret etti
09:58 04.12.2024 (güncellendi: 09:59 04.12.2024)
Aydın'ın Germencik ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın depreminin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Aydın bölgesindeki fayları işaret ederek 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 19.51’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem uzmanlardan gelen açıklamalar, Aydın’daki deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.
Bektaş açıklamasında, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin bölgede stres transferine neden olduğunu ifade etti. Bu durumun, özellikle doğu-batı doğrultulu Büyük Menderes Grabenini sınırlayan fay hatlarında gerilim artışına yol açtığını vurguladı.
Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2020 M 6.9 Sisam depreminin batıdan doğuya yaptığı stres transferinin bir sonucudur. Aydın yöresinde, Doğu batı doğrultulu Büyük Menderes Grabenini sınırlayan fayların bu gerilme artışından etkilenmesi 6-7 büyüklüğünde deprem oluşturması olası."
Japon deprem uzmanından Aydın uyarısı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın için yaptığı açıklamalarda bölgenin deprem riski taşıyan bir il olduğunu, ancak kısa vadede büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.
Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çekerek, bu özelliklerin deprem sırasında zemini tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Bölge sakinlerini tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyaran Moriwaki, afet bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.