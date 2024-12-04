https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/aydin-depremi-sonrasi-prof-dr-osman-bektastan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-gerilme-artiyor-diyerek-1091141076.html

Aydın depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme artıyor' diyerek işaret etti

Aydın depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme artıyor' diyerek işaret etti

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın depreminin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T09:58+0300

2024-12-04T09:58+0300

2024-12-04T09:59+0300

türkiye

deprem

aydın

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

osman bektaş

deprem

japon deprem uzmanı

yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 19.51’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem uzmanlardan gelen açıklamalar, Aydın’daki deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.Bektaş açıklamasında, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin bölgede stres transferine neden olduğunu ifade etti. Bu durumun, özellikle doğu-batı doğrultulu Büyük Menderes Grabenini sınırlayan fay hatlarında gerilim artışına yol açtığını vurguladı.Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Japon deprem uzmanından Aydın uyarısıJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın için yaptığı açıklamalarda bölgenin deprem riski taşıyan bir il olduğunu, ancak kısa vadede büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çekerek, bu özelliklerin deprem sırasında zemini tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Bölge sakinlerini tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyaran Moriwaki, afet bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

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