Trump hakkındaki 'sus payı' davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/trump-hakkindaki-sus-payi-davasinda-cezanin-aciklanmasi-suresiz-ertelendi-1090727058.html
Trump hakkındaki 'sus payı' davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi
Trump hakkındaki 'sus payı' davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi
Sputnik Türkiye
ABD'in seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir porno yıldızına ödenen susturma parasıyla ilgili 'sus payı' davasına itiraz talebi kabul edilerek... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T04:30+0300
2024-11-23T04:30+0300
dünya
abd
donald trump
dava
sus parası
new york
new york başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_23ab79ec209fcfd5f17e60d0e0df9320.jpg
Yargıç Juan Merchan, Trump'ın suçlamaların düşürülmesi amacıyla dilekçe sunma talebini kabul ederek, ceza tarihini programdan çıkardı. Ayrıca Merchan, Trump'ın avukatlarının davanın reddi için dilekçelerini 2 Aralık'a kadar sunmaları gerektiğini belirtti. Merchan ayrıca, Trump hakkında 26 Kasım'da açıklanması beklenen cezanın tarihinin 'ertelendiğini' duyurdu fakat yeni ceza tarihi belirlemedi ya da gecikme hakkında başka bir açıklama yapmadı. Davayı takip eden Başsavcı Alvin Bragg'in ise cevabını 9 Aralık'a kadar vermesi gerektiği ifade edildi.Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, kesin bir zaferle durduruldu ve ceza ertelendi" dedi. Cheung, "Başkan Trump, Amerikan halkının onu göreve geri getirme ve cadı avı davalarının tüm kalıntılarından kurtulma emri verdiği için ezici bir zafer kazandı" şeklinde konuştu.'Sus payı' davası nedir?Trump, 2016 ABD seçimleri öncesinde Trump ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024'te suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.ABD Yüksek Mahkemesi, o dönem başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın yasal kovuşturma için 3'e karşı 6 oyla kısmi dokunulmazlığı olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de açıklanması beklenen Trump'ın cezasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-adalet-bakanligi-adayligindan-cekilen-gaetz-kongreye-donmeyecegim-1090726920.html
abd
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a655e6c9256553acb3448711bdb7176b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, dava, sus parası, new york, new york başsavcılığı
abd, donald trump, dava, sus parası, new york, new york başsavcılığı

Trump hakkındaki 'sus payı' davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi

04:30 23.11.2024
© AP Photo / Evan VucciSeçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD'in seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir porno yıldızına ödenen susturma parasıyla ilgili 'sus payı' davasına itiraz talebi kabul edilerek cezanın açıklanması süresiz ertelendi.
Yargıç Juan Merchan, Trump'ın suçlamaların düşürülmesi amacıyla dilekçe sunma talebini kabul ederek, ceza tarihini programdan çıkardı. Ayrıca Merchan, Trump'ın avukatlarının davanın reddi için dilekçelerini 2 Aralık'a kadar sunmaları gerektiğini belirtti.
Merchan ayrıca, Trump hakkında 26 Kasım'da açıklanması beklenen cezanın tarihinin 'ertelendiğini' duyurdu fakat yeni ceza tarihi belirlemedi ya da gecikme hakkında başka bir açıklama yapmadı.
Davayı takip eden Başsavcı Alvin Bragg'in ise cevabını 9 Aralık'a kadar vermesi gerektiği ifade edildi.
Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, kesin bir zaferle durduruldu ve ceza ertelendi" dedi. Cheung, "Başkan Trump, Amerikan halkının onu göreve geri getirme ve cadı avı davalarının tüm kalıntılarından kurtulma emri verdiği için ezici bir zafer kazandı" şeklinde konuştu.

'Sus payı' davası nedir?

Trump, 2016 ABD seçimleri öncesinde Trump ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024'te suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.
ABD Yüksek Mahkemesi, o dönem başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın yasal kovuşturma için 3'e karşı 6 oyla kısmi dokunulmazlığı olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.
New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de açıklanması beklenen Trump'ın cezasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
DÜNYA
ABD Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz: 'Kongreye dönmeyeceğim'
03:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала