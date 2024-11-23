https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/trump-hakkindaki-sus-payi-davasinda-cezanin-aciklanmasi-suresiz-ertelendi-1090727058.html

Trump hakkındaki 'sus payı' davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi

Trump hakkındaki 'sus payı' davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi

Sputnik Türkiye

ABD'in seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir porno yıldızına ödenen susturma parasıyla ilgili 'sus payı' davasına itiraz talebi kabul edilerek... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T04:30+0300

2024-11-23T04:30+0300

2024-11-23T04:30+0300

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Yargıç Juan Merchan, Trump'ın suçlamaların düşürülmesi amacıyla dilekçe sunma talebini kabul ederek, ceza tarihini programdan çıkardı. Ayrıca Merchan, Trump'ın avukatlarının davanın reddi için dilekçelerini 2 Aralık'a kadar sunmaları gerektiğini belirtti. Merchan ayrıca, Trump hakkında 26 Kasım'da açıklanması beklenen cezanın tarihinin 'ertelendiğini' duyurdu fakat yeni ceza tarihi belirlemedi ya da gecikme hakkında başka bir açıklama yapmadı. Davayı takip eden Başsavcı Alvin Bragg'in ise cevabını 9 Aralık'a kadar vermesi gerektiği ifade edildi.Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, kesin bir zaferle durduruldu ve ceza ertelendi" dedi. Cheung, "Başkan Trump, Amerikan halkının onu göreve geri getirme ve cadı avı davalarının tüm kalıntılarından kurtulma emri verdiği için ezici bir zafer kazandı" şeklinde konuştu.'Sus payı' davası nedir?Trump, 2016 ABD seçimleri öncesinde Trump ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024'te suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.ABD Yüksek Mahkemesi, o dönem başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın yasal kovuşturma için 3'e karşı 6 oyla kısmi dokunulmazlığı olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de açıklanması beklenen Trump'ın cezasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

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abd, donald trump, dava, sus parası, new york, new york başsavcılığı