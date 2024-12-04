https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/havaalanina-maymun-girdi-personel-konusarak-cikisi-gosterdi-1091136075.html

Havaalanına maymun girdi: Personel 'konuşarak' çıkışı gösterdi

Havaalanına maymun girdi: Personel 'konuşarak' çıkışı gösterdi

Sputnik Türkiye

Singapur Changi Havaalanı'nda bir maymunun sakin bir şekilde çıkışa yönlendirildiği anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T06:14+0300

2024-12-04T06:14+0300

2024-12-04T06:14+0300

yaşam

singapur

havaalanı

maymun

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Singapur'un doğusundaki Changi bölgesinde yer alan uluslararası Changi Havaalanı'na iki maymunun girdiği görüntülendi. Videoda, bir havaalanı personelinin maymunlardan birini uluslararası havaalanının çıkışına doğru sakince yönlendirmesi ise sosyal medyada gündem oldu.Maymunun havalimanında çıkması için maymunla 'konuşarak' çıkışı gösteren kadın sosyal medyada kalpleri yumuşatırken, havalimanında bulunan maymunlar için "Tatil herkesin hakkı", "Check-in yaptırmak istiyor" yorumları yapıldı.

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singapur, havaalanı, maymun