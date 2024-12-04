https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/havaalanina-maymun-girdi-personel-konusarak-cikisi-gosterdi-1091136075.html
Havaalanına maymun girdi: Personel 'konuşarak' çıkışı gösterdi
Havaalanına maymun girdi: Personel 'konuşarak' çıkışı gösterdi
Sputnik Türkiye
Singapur Changi Havaalanı'nda bir maymunun sakin bir şekilde çıkışa yönlendirildiği anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T06:14+0300
2024-12-04T06:14+0300
2024-12-04T06:14+0300
yaşam
singapur
havaalanı
maymun
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Singapur'un doğusundaki Changi bölgesinde yer alan uluslararası Changi Havaalanı'na iki maymunun girdiği görüntülendi. Videoda, bir havaalanı personelinin maymunlardan birini uluslararası havaalanının çıkışına doğru sakince yönlendirmesi ise sosyal medyada gündem oldu.Maymunun havalimanında çıkması için maymunla 'konuşarak' çıkışı gösteren kadın sosyal medyada kalpleri yumuşatırken, havalimanında bulunan maymunlar için "Tatil herkesin hakkı", "Check-in yaptırmak istiyor" yorumları yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/buz-kalinligi-bir-gunde-10-santime-ulasti-1091116414.html
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singapur, havaalanı, maymun
singapur, havaalanı, maymun
Havaalanına maymun girdi: Personel 'konuşarak' çıkışı gösterdi
Singapur Changi Havaalanı'nda bir maymunun sakin bir şekilde çıkışa yönlendirildiği anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Singapur'un doğusundaki Changi bölgesinde yer alan uluslararası Changi Havaalanı'na iki maymunun girdiği görüntülendi.
Videoda, bir havaalanı personelinin maymunlardan birini uluslararası havaalanının çıkışına doğru sakince yönlendirmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Maymunun havalimanında çıkması için maymunla 'konuşarak' çıkışı gösteren kadın sosyal medyada kalpleri yumuşatırken, havalimanında bulunan maymunlar için "Tatil herkesin hakkı", "Check-in yaptırmak istiyor" yorumları yapıldı.