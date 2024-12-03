https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/buz-kalinligi-bir-gunde-10-santime-ulasti-1091116414.html

Hava sıcaklığı eksilere düştü, buz kalınlığı bir günde 10 santime ulaştı

Hava sıcaklığı eksilere düştü, buz kalınlığı bir günde 10 santime ulaştı

Sputnik Türkiye

Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen donması dron ile görüntülendi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T15:57+0300

2024-12-03T15:57+0300

2024-12-03T15:58+0300

yaşam

çıldır gölü

kars

buz

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Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi.'Bir günde 10 santimetreye ulaştı'Atlı kızakçı Davut Daşdemir, “Çıldır Gölü'nün üzerindeydik. Ölçümlerimizi yaptık. Dün 5 santimdi, bugün geldik tekrar ölçüm yaptık buz kalınlığı 10 santim oldu. resim çekmek ve yürüme amaçlı herkes buzun üzerine çıkabilir “ dedi.Atlı kızakçılar buzun derinleşmesini bekliyorKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.Bazı vatandaşlar gölün kıyısındaki buzların üzerine çıkarak, keyifli anlar yaşadı. Atlı kızakçı Atakan Taşdemir, atlarla gölün üzerine çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Gölümüz 3-4 göndür dondu üzerine çıkmaya başladık, önümüzdeki hafta atlı kızaklarımızı da buzun üzerine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html

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