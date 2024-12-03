https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/buz-kalinligi-bir-gunde-10-santime-ulasti-1091116414.html
Hava sıcaklığı eksilere düştü, buz kalınlığı bir günde 10 santime ulaştı
Hava sıcaklığı eksilere düştü, buz kalınlığı bir günde 10 santime ulaştı
Sputnik Türkiye
Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen donması dron ile görüntülendi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T15:57+0300
2024-12-03T15:57+0300
2024-12-03T15:58+0300
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çıldır gölü
kars
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Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi.'Bir günde 10 santimetreye ulaştı'Atlı kızakçı Davut Daşdemir, “Çıldır Gölü'nün üzerindeydik. Ölçümlerimizi yaptık. Dün 5 santimdi, bugün geldik tekrar ölçüm yaptık buz kalınlığı 10 santim oldu. resim çekmek ve yürüme amaçlı herkes buzun üzerine çıkabilir “ dedi.Atlı kızakçılar buzun derinleşmesini bekliyorKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.Bazı vatandaşlar gölün kıyısındaki buzların üzerine çıkarak, keyifli anlar yaşadı. Atlı kızakçı Atakan Taşdemir, atlarla gölün üzerine çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Gölümüz 3-4 göndür dondu üzerine çıkmaya başladık, önümüzdeki hafta atlı kızaklarımızı da buzun üzerine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html
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çıldır gölü, kars, buz
Hava sıcaklığı eksilere düştü, buz kalınlığı bir günde 10 santime ulaştı
15:57 03.12.2024 (güncellendi: 15:58 03.12.2024)
Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen donması dron ile görüntülendi.
Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi.
'Bir günde 10 santimetreye ulaştı'
Atlı kızakçı Davut Daşdemir, “Çıldır Gölü'nün üzerindeydik. Ölçümlerimizi yaptık. Dün 5 santimdi, bugün geldik tekrar ölçüm yaptık buz kalınlığı 10 santim oldu. resim çekmek ve yürüme amaçlı herkes buzun üzerine çıkabilir “ dedi.
Atlı kızakçılar buzun derinleşmesini bekliyor
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.
Bazı vatandaşlar gölün kıyısındaki buzların üzerine çıkarak, keyifli anlar yaşadı. Atlı kızakçı Atakan Taşdemir, atlarla gölün üzerine çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Gölümüz 3-4 göndür dondu üzerine çıkmaya başladık, önümüzdeki hafta atlı kızaklarımızı da buzun üzerine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.