https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/falyali-cinayetinde-karar-aciklandi-3-isme-hapis-cezasi-verildi-1086592464.html

Falyalı cinayetinde karar açıklandı: 3 isme hapis cezası verildi

Falyalı cinayetinde karar açıklandı: 3 isme hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin sanıkları 17 davadan suçlu bulundu. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:14+0300

2024-08-07T16:14+0300

2024-08-07T16:14+0300

dünya

kktc

kuzey kıbrıs

halil falyalı

dava

cinayet

karar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/15/1054067732_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_3c2309802dd9781576cc482b25ee2ebf.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verildi. 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin sanıkları 17 davadan suçlu bulundu. Mahkeme Başkanı, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken vazgeçmediklerini, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket edip burada cinayeti işlediklerini dile getirdi. Halil Falyalı kimdir?Kuzey Kıbrıs’ın Mağusa kentinde dünyaya gelen Halil Falyalı, 2000'lerin başında Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlayıp, ardından birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yaptı. Les Ambassadeurs Hotel‘in de sahibi olan Falyalı‘nın adı, Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230711/emniyetten-halil-falyali-uyarisi-intikam-icin-dort-kisilik-infaz-ekibi-turkiyede-1073407115.html

kktc

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kktc, kuzey kıbrıs, halil falyalı, dava, cinayet, karar