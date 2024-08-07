https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/falyali-cinayetinde-karar-aciklandi-3-isme-hapis-cezasi-verildi-1086592464.html
Falyalı cinayetinde karar açıklandı: 3 isme hapis cezası verildi
Falyalı cinayetinde karar açıklandı: 3 isme hapis cezası verildi
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Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin sanıkları 17 davadan suçlu bulundu. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:14+0300
2024-08-07T16:14+0300
2024-08-07T16:14+0300
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Kuzey Kıbrıs'ta iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verildi. 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin sanıkları 17 davadan suçlu bulundu. Mahkeme Başkanı, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken vazgeçmediklerini, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket edip burada cinayeti işlediklerini dile getirdi. Halil Falyalı kimdir?Kuzey Kıbrıs’ın Mağusa kentinde dünyaya gelen Halil Falyalı, 2000'lerin başında Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlayıp, ardından birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yaptı. Les Ambassadeurs Hotel‘in de sahibi olan Falyalı‘nın adı, Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230711/emniyetten-halil-falyali-uyarisi-intikam-icin-dort-kisilik-infaz-ekibi-turkiyede-1073407115.html
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kktc, kuzey kıbrıs, halil falyalı, dava, cinayet, karar
kktc, kuzey kıbrıs, halil falyalı, dava, cinayet, karar
Falyalı cinayetinde karar açıklandı: 3 isme hapis cezası verildi
Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin sanıkları 17 davadan suçlu bulundu.
Kuzey Kıbrıs'ta iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verildi.
8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin sanıkları 17 davadan suçlu bulundu.
Mahkeme Başkanı, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken vazgeçmediklerini, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket edip burada cinayeti işlediklerini dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs’ın Mağusa kentinde dünyaya gelen Halil Falyalı, 2000'lerin başında Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlayıp, ardından birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yaptı. Les Ambassadeurs Hotel‘in de sahibi olan Falyalı‘nın adı, Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.