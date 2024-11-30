https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-basbakani-kobahidze-maydan-senaryosu-gurcistanda-tekrarlanmayacak-1091014589.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Maydan senaryosu Gürcistan'da tekrarlanmayacak
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Maydan senaryosu Gürcistan'da tekrarlanmayacak
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze hükümet binasında düzenlediği brifingde, Gürcistan'da herkesin dün bir kez daha ülkede 'Maydan' olmayacağına ikna olduğunu... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T16:20+0300
2024-11-30T16:20+0300
2024-11-30T16:34+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Ukrayna'daki 'Maydan' senaryosunun Gürcistan'da tekrarlanmayacağını zira Gürcistan'ın güçlü kurumlara ve bilge insanlara sahip olduğunu vurguladı.Kobahidze açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Kobakhidze açıklamasında, Gürcistan İçişleri Bakanlığı görevlilerinin Tiflis'teki hükümet karşıtı mitingde yaşanan kargaşa sırasında ülkenin anayasal düzenine yönelik bir saldırıyı önlediğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanı'na ve tüm polislere dün ülkenin anayasal düzenine yönelik bir saldırıyı önledikleri ve Gürcistan'ın egemenliği ve bağımsızlığını savundukları için teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 500 kişilik bir grup olan protestocular tarafından sistematik bir şiddet uygulandığını gördünüz. Dün ve ondan önceki gün gördüğümüz gibi bunun barışçıl bir eylem olmadığını görebilirsiniz. Molotof kokteylleri vardı, polis memurlarına karşı piroteknik kullanıldı ve sonrasında ciddi yanıklar oluştu” dedi.Başbakan Kobahidze açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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gürcistan, gürcistan içişleri bakanlığı, ukrayna, irakli kobahidze, tiflis, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri
gürcistan, gürcistan içişleri bakanlığı, ukrayna, irakli kobahidze, tiflis, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Maydan senaryosu Gürcistan'da tekrarlanmayacak
16:20 30.11.2024 (güncellendi: 16:34 30.11.2024)
Gürcistan Başbakanı Kobahidze hükümet binasında düzenlediği brifingde, Gürcistan'da herkesin dün bir kez daha ülkede 'Maydan' olmayacağına ikna olduğunu söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Ukrayna'daki 'Maydan' senaryosunun Gürcistan'da tekrarlanmayacağını zira Gürcistan'ın güçlü kurumlara ve bilge insanlara sahip olduğunu vurguladı.
Kobahidze açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Radikaller ve onların yabancı hamileri ülkede huzursuzluk çıkarmak ve Gürcistan'ı Ukraynalılaştırmak için her zaman bir bahane bulmaya çalışıyorlar. Ancak 2013'teki Ukrayna'nın aksine Gürcistan'ın güçlü kurumlara sahip bağımsız bir devlet olduğunu ve en önemlisi de kararlılıkları sarsılmayacak deneyimli ve bilge insanlara sahip olduğunu henüz idrak edemediler. 'Maydan' senaryosunun Gürcistan'da gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Gürcistan bir devlettir ve elbette devlet buna izin vermeyecektir.
Kobakhidze açıklamasında, Gürcistan İçişleri Bakanlığı görevlilerinin Tiflis'teki hükümet karşıtı mitingde yaşanan kargaşa sırasında ülkenin anayasal düzenine yönelik bir saldırıyı önlediğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanı'na ve tüm polislere dün ülkenin anayasal düzenine yönelik bir saldırıyı önledikleri ve Gürcistan'ın egemenliği ve bağımsızlığını savundukları için teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 500 kişilik bir grup olan protestocular tarafından sistematik bir şiddet uygulandığını gördünüz. Dün ve ondan önceki gün gördüğümüz gibi bunun barışçıl bir eylem olmadığını görebilirsiniz. Molotof kokteylleri vardı, polis memurlarına karşı piroteknik kullanıldı ve sonrasında ciddi yanıklar oluştu” dedi.
Başbakan Kobahidze açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Gürcistan'ın Ukraynalılaştırılmasını başaramayan bazı Avrupalı siyasetçi ve bürokratlar üçüncü yıldır sürekli olarak adaylık statüsünü ve müzakerelerin başlatılması konusunu ülkeyi zayıflatmak, sözde kutuplaşmayı kışkırtmak ve toplumu yapay olarak bölmek için kullanmaya çalışıyorlar.