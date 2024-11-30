https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-basbakani-kobahidze-maydan-senaryosu-gurcistanda-tekrarlanmayacak-1091014589.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Maydan senaryosu Gürcistan'da tekrarlanmayacak

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Maydan senaryosu Gürcistan'da tekrarlanmayacak

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobahidze hükümet binasında düzenlediği brifingde, Gürcistan'da herkesin dün bir kez daha ülkede 'Maydan' olmayacağına ikna olduğunu... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T16:20+0300

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2024-11-30T16:34+0300

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Ukrayna'daki 'Maydan' senaryosunun Gürcistan'da tekrarlanmayacağını zira Gürcistan'ın güçlü kurumlara ve bilge insanlara sahip olduğunu vurguladı.Kobahidze açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Kobakhidze açıklamasında, Gürcistan İçişleri Bakanlığı görevlilerinin Tiflis'teki hükümet karşıtı mitingde yaşanan kargaşa sırasında ülkenin anayasal düzenine yönelik bir saldırıyı önlediğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanı'na ve tüm polislere dün ülkenin anayasal düzenine yönelik bir saldırıyı önledikleri ve Gürcistan'ın egemenliği ve bağımsızlığını savundukları için teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 500 kişilik bir grup olan protestocular tarafından sistematik bir şiddet uygulandığını gördünüz. Dün ve ondan önceki gün gördüğümüz gibi bunun barışçıl bir eylem olmadığını görebilirsiniz. Molotof kokteylleri vardı, polis memurlarına karşı piroteknik kullanıldı ve sonrasında ciddi yanıklar oluştu” dedi.Başbakan Kobahidze açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html

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