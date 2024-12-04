https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guney-kibrista-bomba-panigi-alarma-gecirdi-tum-bolgelerde-ayni-anda-arastirma-yapiliyor-1091139631.html

Güney Kıbrıs’ta bomba paniği alarma geçirdi: Tüm bölgelerde aynı anda araştırma yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta bomba paniği alarma geçirdi: Tüm bölgelerde aynı anda araştırma yapılıyor

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs genelinde polis alarma geçti. Ülkenin dört bir yanında otellere, hastanelere ve şehir merkezlerine yapılan bomba ihbarları, korku dolu anlara... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T08:27+0300

2024-12-04T08:27+0300

2024-12-04T08:27+0300

güney kıbrıs

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Güney Kıbrıs polisi, ülke genelinde yapılan çok sayıda bomba ihbarı sonrası alarm durumuna geçti. Rum medyasının aktardığı bilgilere göre, ihbarlar özellikle oteller, hastaneler ve şehir merkezlerini hedef alıyor. Güvenlik güçleri, ihbarların geldiği tüm bölgelerde yoğun bir şekilde araştırma ve inceleme başlattı.Oteller ve hastaneler tahliye edildiBomba ihbarlarının en yoğun şekilde yapıldığı yerler arasında lüks oteller, yoğun hastaneler ve kalabalık şehir merkezleri bulunuyor. Polis, bu alanlarda tahliye ve güvenlik önlemleri için ek kuvvetler görevlendirdi.Limasol'da yaklaşık 1 hafta önce bir evin garajına konulan bomba hasara yol açmıştı. Mayıs ayında ise Limasol, Baf, Lefkoşa'nın Rum kesimi ve Mağusa bölgesindeki birçok okulda eşzamanlı bomba ihbarı yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2025-asgari-ucret-zammi-icin-geri-sayim-islam-memisten-carpici-tahmin-geldi-beklentinin-uzerinde-1091138676.html

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