https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guney-kibrista-bomba-panigi-alarma-gecirdi-tum-bolgelerde-ayni-anda-arastirma-yapiliyor-1091139631.html
Güney Kıbrıs’ta bomba paniği alarma geçirdi: Tüm bölgelerde aynı anda araştırma yapılıyor
Güney Kıbrıs’ta bomba paniği alarma geçirdi: Tüm bölgelerde aynı anda araştırma yapılıyor
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs genelinde polis alarma geçti. Ülkenin dört bir yanında otellere, hastanelere ve şehir merkezlerine yapılan bomba ihbarları, korku dolu anlara... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T08:27+0300
2024-12-04T08:27+0300
2024-12-04T08:27+0300
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Güney Kıbrıs polisi, ülke genelinde yapılan çok sayıda bomba ihbarı sonrası alarm durumuna geçti. Rum medyasının aktardığı bilgilere göre, ihbarlar özellikle oteller, hastaneler ve şehir merkezlerini hedef alıyor. Güvenlik güçleri, ihbarların geldiği tüm bölgelerde yoğun bir şekilde araştırma ve inceleme başlattı.Oteller ve hastaneler tahliye edildiBomba ihbarlarının en yoğun şekilde yapıldığı yerler arasında lüks oteller, yoğun hastaneler ve kalabalık şehir merkezleri bulunuyor. Polis, bu alanlarda tahliye ve güvenlik önlemleri için ek kuvvetler görevlendirdi.Limasol'da yaklaşık 1 hafta önce bir evin garajına konulan bomba hasara yol açmıştı. Mayıs ayında ise Limasol, Baf, Lefkoşa'nın Rum kesimi ve Mağusa bölgesindeki birçok okulda eşzamanlı bomba ihbarı yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2025-asgari-ucret-zammi-icin-geri-sayim-islam-memisten-carpici-tahmin-geldi-beklentinin-uzerinde-1091138676.html
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Güney Kıbrıs’ta bomba paniği alarma geçirdi: Tüm bölgelerde aynı anda araştırma yapılıyor
Güney Kıbrıs genelinde polis alarma geçti. Ülkenin dört bir yanında otellere, hastanelere ve şehir merkezlerine yapılan bomba ihbarları, korku dolu anlara neden oldu. Polis ekipleri, olayların kontrol altına alınması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Güney Kıbrıs polisi, ülke genelinde yapılan çok sayıda bomba ihbarı sonrası alarm durumuna geçti. Rum medyasının aktardığı bilgilere göre, ihbarlar özellikle oteller, hastaneler ve şehir merkezlerini hedef alıyor. Güvenlik güçleri, ihbarların geldiği tüm bölgelerde yoğun bir şekilde araştırma ve inceleme başlattı.
Oteller ve hastaneler tahliye edildi
Bomba ihbarlarının en yoğun şekilde yapıldığı yerler arasında lüks oteller, yoğun hastaneler ve kalabalık şehir merkezleri bulunuyor. Polis, bu alanlarda tahliye ve güvenlik önlemleri için ek kuvvetler görevlendirdi.
Limasol'da yaklaşık 1 hafta önce bir evin garajına konulan bomba hasara yol açmıştı. Mayıs ayında ise Limasol, Baf, Lefkoşa'nın Rum kesimi ve Mağusa bölgesindeki birçok okulda eşzamanlı bomba ihbarı yapılmıştı.