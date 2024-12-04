https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guardioladan-mourinho-yorumu-geldi-ortalik-karisti-sonunun-baslangici-oldu-1091142459.html

Guardiola’dan Mourinho yorumu geldi, ortalık karıştı: 'Sonunun başlangıcı oldu'

Guardiola’dan Mourinho yorumu geldi, ortalık karıştı: 'Sonunun başlangıcı oldu'

Sputnik Türkiye

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liverpool’a 2-0 mağlup... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

liverpool

pep guardiola

jose mourinho

manchester city

premier lig

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Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola, son dönemde Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı sıkıntılı süreçle dikkat çekiyor. City, son olarak en büyük rakibi Liverpool’a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.Guardiola, geçtiğimiz sezonlarda Premier Lig’deki başarısıyla adından söz ettirmiş ve tam 6 kez şampiyonluk yaşamıştı. Liverpool maçının ardından taraftarların “Sabah uyandığında kovulacaksın” tezahüratlarına, elleriyle altı işareti yaparak yanıt veren Guardiola, kazandığı şampiyonlukları hatırlattı.Mourinho’nun hareketi hatırlatıldıGuardiola’nın bu hareketi, geçmişte Jose Mourinho’nun Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde Chelsea taraftarlarına yaptığı üç şampiyonluk işaretiyle karşılaştırıldı. Mourinho, bu hareketiyle taraftarlara başarısını hatırlatmış, ancak bu olayın ardından United’daki kariyeri düşüşe geçmişti.'Benim durumum aynı olmaz umarım'Liverpool maçı sonrası kendisine yöneltilen, "Jose Mourinho gibi şampiyonluk sayınızı gösterdiniz. Ancak bu hareket, onun United’daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Guardiola, esprili bir yanıt verdi:Guardiola, Mourinho’nun başarısını överken, ikisinin de farklı liglerde büyük zaferlere imza attığını vurguladı.Liverpool mağlubiyeti ve City’nin durumuManchester City’nin Liverpool karşısında aldığı mağlubiyet, Guardiola’nın üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak teknik direktör, kazandığı başarılarla bu sürecin üstesinden gelebileceğini ifade etti. Premier Lig’de daha önce uzun süreli dominasyon kurmayı başaran Guardiola, takımını yeniden zirveye taşımak için çalışacağını belirtti.Guardiola ve Mourinho’nun yıllardır süregelen rekabeti, bu açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. İki teknik adamın da futbol tarihine kazandırdığı başarılar, karşılaştırmaları kaçınılmaz hale getiriyor.

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liverpool, pep guardiola, jose mourinho, manchester city, premier lig