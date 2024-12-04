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Guardiola’dan Mourinho yorumu geldi, ortalık karıştı: 'Sonunun başlangıcı oldu'
Guardiola’dan Mourinho yorumu geldi, ortalık karıştı: 'Sonunun başlangıcı oldu'
Sputnik Türkiye
Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liverpool’a 2-0 mağlup... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T10:15+0300
2024-12-04T10:15+0300
spor
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jose mourinho
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Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola, son dönemde Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı sıkıntılı süreçle dikkat çekiyor. City, son olarak en büyük rakibi Liverpool’a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.Guardiola, geçtiğimiz sezonlarda Premier Lig’deki başarısıyla adından söz ettirmiş ve tam 6 kez şampiyonluk yaşamıştı. Liverpool maçının ardından taraftarların “Sabah uyandığında kovulacaksın” tezahüratlarına, elleriyle altı işareti yaparak yanıt veren Guardiola, kazandığı şampiyonlukları hatırlattı.Mourinho’nun hareketi hatırlatıldıGuardiola’nın bu hareketi, geçmişte Jose Mourinho’nun Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde Chelsea taraftarlarına yaptığı üç şampiyonluk işaretiyle karşılaştırıldı. Mourinho, bu hareketiyle taraftarlara başarısını hatırlatmış, ancak bu olayın ardından United’daki kariyeri düşüşe geçmişti.'Benim durumum aynı olmaz umarım'Liverpool maçı sonrası kendisine yöneltilen, "Jose Mourinho gibi şampiyonluk sayınızı gösterdiniz. Ancak bu hareket, onun United’daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Guardiola, esprili bir yanıt verdi:Guardiola, Mourinho’nun başarısını överken, ikisinin de farklı liglerde büyük zaferlere imza attığını vurguladı.Liverpool mağlubiyeti ve City’nin durumuManchester City’nin Liverpool karşısında aldığı mağlubiyet, Guardiola’nın üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak teknik direktör, kazandığı başarılarla bu sürecin üstesinden gelebileceğini ifade etti. Premier Lig’de daha önce uzun süreli dominasyon kurmayı başaran Guardiola, takımını yeniden zirveye taşımak için çalışacağını belirtti.Guardiola ve Mourinho’nun yıllardır süregelen rekabeti, bu açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. İki teknik adamın da futbol tarihine kazandırdığı başarılar, karşılaştırmaları kaçınılmaz hale getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/okan-buruk-da-beklemiyordu-kis-transferinde-sasirtan-gelisme-avrupa-kuluplerinin-radarinda-1091137750.html
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liverpool, pep guardiola, jose mourinho, manchester city, premier lig
liverpool, pep guardiola, jose mourinho, manchester city, premier lig

Guardiola’dan Mourinho yorumu geldi, ortalık karıştı: 'Sonunun başlangıcı oldu'

10:15 04.12.2024
© AFP 2023 / LLUIS GENEJose Mourinho (Real Madrid) ve Josep Guardiola'nın (Barcelona) karşı karşıya geldikleri bir maç.
Jose Mourinho (Real Madrid) ve Josep Guardiola'nın (Barcelona) karşı karşıya geldikleri bir maç. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AFP 2023 / LLUIS GENE
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Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liverpool’a 2-0 mağlup olarak yara alan City’nin İspanyol teknik adamı, Mourinho’nun geçmişte yaptığı benzer bir hareketle ilgili soruya esprili bir yanıt verdi.
Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola, son dönemde Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı sıkıntılı süreçle dikkat çekiyor. City, son olarak en büyük rakibi Liverpool’a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
Guardiola, geçtiğimiz sezonlarda Premier Lig’deki başarısıyla adından söz ettirmiş ve tam 6 kez şampiyonluk yaşamıştı. Liverpool maçının ardından taraftarların “Sabah uyandığında kovulacaksın” tezahüratlarına, elleriyle altı işareti yaparak yanıt veren Guardiola, kazandığı şampiyonlukları hatırlattı.

Mourinho’nun hareketi hatırlatıldı

Guardiola’nın bu hareketi, geçmişte Jose Mourinho’nun Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde Chelsea taraftarlarına yaptığı üç şampiyonluk işaretiyle karşılaştırıldı. Mourinho, bu hareketiyle taraftarlara başarısını hatırlatmış, ancak bu olayın ardından United’daki kariyeri düşüşe geçmişti.

'Benim durumum aynı olmaz umarım'

Liverpool maçı sonrası kendisine yöneltilen, "Jose Mourinho gibi şampiyonluk sayınızı gösterdiniz. Ancak bu hareket, onun United’daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Guardiola, esprili bir yanıt verdi:
“Benim durumum aynı olmaz umarım. Mourinho ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. İnsanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de.”
Guardiola, Mourinho’nun başarısını överken, ikisinin de farklı liglerde büyük zaferlere imza attığını vurguladı.

Liverpool mağlubiyeti ve City’nin durumu

Manchester City’nin Liverpool karşısında aldığı mağlubiyet, Guardiola’nın üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak teknik direktör, kazandığı başarılarla bu sürecin üstesinden gelebileceğini ifade etti. Premier Lig’de daha önce uzun süreli dominasyon kurmayı başaran Guardiola, takımını yeniden zirveye taşımak için çalışacağını belirtti.
Guardiola ve Mourinho’nun yıllardır süregelen rekabeti, bu açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. İki teknik adamın da futbol tarihine kazandırdığı başarılar, karşılaştırmaları kaçınılmaz hale getiriyor.
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