https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cimere-basvuru-gundem-oldu-kayinpederim-ve-oz-babam-benim-yerime-askerlik-yapmaya-razi-1091131492.html

CİMER'e başvuru gündem oldu: 'Kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı'

CİMER'e başvuru gündem oldu: 'Kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı'

Sputnik Türkiye

Konya'da bedellik askerlik yapması yakın olan bir kişinin CİMER'e yaptığı başvuruya ait görsel gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntüsünde... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T23:24+0300

2024-12-03T23:24+0300

2024-12-03T23:25+0300

yaşam

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

bedelli askerlik

bedelli asker

konya

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Amasya'ya 14 Aralık'ta bedelli askerlik için teslim olması gereken bir adamın evlilik ve iş hayatının aksamaması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı iddia edilen başvuru bugün sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu. İddiaya göre Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuklu adam kendisi yerine kayınpederi ve öz babasının askerlik yapmaya razı olduğunu belirten bir başvuru yaparak "Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim" dedi.Başvuruyu yapanın kim olduğuna dair bir bilgi bulunmazken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-medyada-gundem-oldu-bakanlik-harekete-gecti-kasesi-1000-tl-olan-corbaya-inceleme-1090683809.html

konya

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