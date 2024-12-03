https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cimere-basvuru-gundem-oldu-kayinpederim-ve-oz-babam-benim-yerime-askerlik-yapmaya-razi-1091131492.html
CİMER'e başvuru gündem oldu: 'Kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı'
CİMER'e başvuru gündem oldu: 'Kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı'
Sputnik Türkiye
Konya'da bedellik askerlik yapması yakın olan bir kişinin CİMER'e yaptığı başvuruya ait görsel gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntüsünde... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T23:24+0300
2024-12-03T23:24+0300
2024-12-03T23:25+0300
yaşam
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
bedelli askerlik
bedelli asker
konya
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Amasya'ya 14 Aralık'ta bedelli askerlik için teslim olması gereken bir adamın evlilik ve iş hayatının aksamaması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı iddia edilen başvuru bugün sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu. İddiaya göre Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuklu adam kendisi yerine kayınpederi ve öz babasının askerlik yapmaya razı olduğunu belirten bir başvuru yaparak "Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim" dedi.Başvuruyu yapanın kim olduğuna dair bir bilgi bulunmazken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-medyada-gundem-oldu-bakanlik-harekete-gecti-kasesi-1000-tl-olan-corbaya-inceleme-1090683809.html
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cimer başvuru, cimer askerlik, cimer kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı,
cimer başvuru, cimer askerlik, cimer kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı,
CİMER'e başvuru gündem oldu: 'Kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razı'
23:24 03.12.2024 (güncellendi: 23:25 03.12.2024)
Konya'da bedellik askerlik yapması yakın olan bir kişinin CİMER'e yaptığı başvuruya ait görsel gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntüsünde Konya'da bir erkeğin kendisi yerine kayınpederi veya babasının bedellik askerlik yapması talebi yer alıyor.
Amasya'ya 14 Aralık'ta bedelli askerlik için teslim olması gereken bir adamın evlilik ve iş hayatının aksamaması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı iddia edilen başvuru bugün sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.
İddiaya göre Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuklu adam kendisi yerine kayınpederi ve öz babasının askerlik yapmaya razı olduğunu belirten bir başvuru yaparak "Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim" dedi.
Başvuruyu yapanın kim olduğuna dair bir bilgi bulunmazken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Bedelli için başvuruda bulunan yurttaşın CİMER’e yazdıkları şöyle: “14 Aralık'ta bedelli askerlik görevi için Amasya'ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim.”