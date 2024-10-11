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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Gaga Bulut mahlası ile tanınan Bulut Altuğ, tekrar cezaevine girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen İzmir'de cezaevine teslim... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
gaga bulut
sosyal medya
tutuklama
tutuklama emri
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Gerçek adı Bulut Altuğ olan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut cezaevine teslim olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.2023 Temmuz ayında 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan tutuklanan ve cezaevine giren Gaga Bulut tahliye olmuştu. Yargılama sürecinde tutuklama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tekrar tutuklandı. Sosyal medyadan cezaevi paylaşımıYargılama sürecinde denetimli serbestlikten faydalandığını belirten Bulut Altuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şöyle konuştu:Gaga Bulut kimdir?Sosyal medyada Gaga Bulut olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ İzmir'de yaşıyor. 26 yaşındaki Bulut Altuğ, aslen Vanlı olup İzmir’e yerleşti. Bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile tanındı.
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gaga bulut, sosyal medya, tutuklama, tutuklama emri, cezaevi
gaga bulut, sosyal medya, tutuklama, tutuklama emri, cezaevi

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı

19:03 11.10.2024 (güncellendi: 19:15 11.10.2024)
© İHA / İHA-AW244478 "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
 Gaga Bulut isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© İHA / İHA-AW244478
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Sosyal medyada Gaga Bulut mahlası ile tanınan Bulut Altuğ, tekrar cezaevine girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen İzmir'de cezaevine teslim olduğunu takipçileri ile paylaştı.
Gerçek adı Bulut Altuğ olan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut cezaevine teslim olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
2023 Temmuz ayında 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan tutuklanan ve cezaevine giren Gaga Bulut tahliye olmuştu. Yargılama sürecinde tutuklama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tekrar tutuklandı.

Sosyal medyadan cezaevi paylaşımı

Yargılama sürecinde denetimli serbestlikten faydalandığını belirten Bulut Altuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şöyle konuştu:

Benim güzel, değerli, çok büyük ailem…

Muhtemelen sizler bu yazdıklarımı okuduğunuz esnada ben cezaevinde olacağım.

Nasıl özledim hepinizi anlatmaya kelimeler yetmez.

Hepinizden mesajların geldiğini, herkesin çok merak edip sorduğunu duymam gerekçesi ile ; naçizane buradan iletmek üzere sizlere mektup yazdım.

Sizlerin de malumu olduğu üzere , önceden yargılanmış olduğum bir dosyamda denetimli serbestlik kararı ile beraber tekrardan aranıza katılmıştım, oysa ki süreç içerisinde şartlar değişerek tekrardan ceza infaz kurumuna alınmam gerekti.

Elbette ki bu ayrılığımız çok uzun süreli olmayacaktır.

Hem madem mektuplaştım sizlerle ( ki bir tek siz kaldınız ailemden ) o zaman daha da iç dünyamla bakmak isterim gözlerinize.Burada çokça yalnızlık çektiğim zamanlar oluyor , özellikle geceleri tarifi acı bir duygunun esirine dönüşüyor umut. Derin bir karanlık sarıyor insanın içini, duvarlar yürek sınırlarında inşa edilerek bir İç çekişme / can çekişmeye dönüştürüyor çocukluğumun çıplak ayaklarla yapılmış bütün hatalarını…

Demem o ki güzel ailem;

Tutsak olan bedenim değil aslında,

Tutsak olan, kendimi bulma arayışımda kaybolan benliğim.. esasında bir varoluş mücadelesi ile her gün yeniden düşüyorum zihnimdeki zindana.

Hani der ya yaşamın ustaları, “en büyük tutsaklık ruhun bedende hapsolmasıdır“ diye, öyle işte…

Kim bilir kaçınızla aynı yerden sevdik hayatı , ya da kaçımız ortak bir acının evlatları olarak doğduk dünyaya .

Yalnızlık gergefinin kaçımız kurbanıyız,

Belki de en belirsiz yerimizden vurdu bizi kader;

Belki de çocuktuk ve kirletti bizi dünya.Yani benim güzel ailem, kök saldığımız topraklarımızda yeşeren yalnızlığımız, daima diğerlerinin yapma /sahte kalabalıklarına eş değerdi.

Biz bundan güçlüydük belki.

Demem o ki, sizi konuşunca kelimelerim sıra diziliyor. Sizlere kavuşmak için can atan ben’le beraber , zihninizde dolaşmak istiyor sesim. Suskunluğunuzu duyuyorum , sessizliğimle konuşuyorsunuz her gece.

Benim güzel ailem,

Yüreğinizden öperim.

Her gece gözlerinize değmek için gökyüzüne bakıyorum,

Yıldızlarda yansıyor gözbebekleriniz.

Gözbebeklerinizden öpüyorum.

Gaga Bulut kimdir?

Sosyal medyada Gaga Bulut olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ İzmir'de yaşıyor. 26 yaşındaki Bulut Altuğ, aslen Vanlı olup İzmir’e yerleşti. Bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile tanındı.
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