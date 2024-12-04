https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/erbakandan-turk-is-hak-is-ve-diski-ziyaret-asgari-ucreti-35-bin-lira-yapalim-1091172116.html
Erbakan'dan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'i ziyaret: 'Asgari ücreti 35 bin lira yapalım'
Erbakan'dan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'i ziyaret: 'Asgari ücreti 35 bin lira yapalım'
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel merkezlerini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, asgari ücretle ilgili 35 bin TL rakamını yineledi. Bu... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T20:56+0300
2024-12-04T20:56+0300
2024-12-04T20:56+0300
ekonomi
fatih erbakan
disk
türk-iş
hak-iş
enflasyon
asgari ücret
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel merkezlerini ziyaret etti.TÜRK-İŞ'teki ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Erbakan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasıyla ilgili bugün emekçinin, işçinin yanında yer aldıklarını vurguladı.Erbakan ,asgari ücret zammı ile ilgili 'enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım' derken Türkiye'nin büyümesinden emekçilere pay verilmesi gerektiğini savundu. Erbakan açıklamasında şunları ifade etti:En az iki asgari ücret giren hanelerin en azından yoksul kalmayacağına söyleyen Erbakan, burada üç parametreyi dikkate aldıklarını, bunların, enflasyona asgari ücretliyi ezdirmemek, Türkiye'nin ekonomik büyümesinden pay vermek ve iki asgari ücret bir araya geldiğinde yoksulluk sınırında bir gelir seviyesine ulaşmak olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-calisanlarimizin-refahini-gozetmesini-temenni-ediyoruz-1091171340.html
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fatih erbakan, disk, türk-iş, hak-iş, enflasyon, asgari ücret
fatih erbakan, disk, türk-iş, hak-iş, enflasyon, asgari ücret
Erbakan'dan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'i ziyaret: 'Asgari ücreti 35 bin lira yapalım'
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel merkezlerini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, asgari ücretle ilgili 35 bin TL rakamını yineledi. Bu yılki enflasyon rakamlarının yüzde 48-50 olduğunu belirten Erbakan, buna göre asgari ücretin 24 bin küsur liralara çıkarılabileceğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel merkezlerini ziyaret etti.
TÜRK-İŞ'teki ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Erbakan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasıyla ilgili bugün emekçinin, işçinin yanında yer aldıklarını vurguladı.
Erbakan ,asgari ücret zammı ile ilgili 'enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım' derken Türkiye'nin büyümesinden emekçilere pay verilmesi gerektiğini savundu. Erbakan açıklamasında şunları ifade etti:
"Yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak zam olarak, asgari ücretin 24 bin küsur liralara çıkarılması gerekir. Ancak bizim burada hesaba kattığımız diğer bir husus var. O da çok uzun zamandan beri, neredeyse 20 yıldan beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadı. Yani enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım tamam ama bir de ülkenin büyümesinden bu emekçilerimize pay verilmesi lazım. Bu pay da hesaba katıldığında asgari ücretin 34 bin liraya çıkması gerektiğini ekonomik işler başkanlığımız bilimsel olarak hesap ederek ortaya koydu. Biz de bu asgari ücreti 35 bin lira yapalım diye Yeniden Refah Partisi olarak daha önce ifade ettik. Bugün Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde, yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesine gelmiş durumda."
En az iki asgari ücret giren hanelerin en azından yoksul kalmayacağına söyleyen Erbakan, burada üç parametreyi dikkate aldıklarını, bunların, enflasyona asgari ücretliyi ezdirmemek, Türkiye'nin ekonomik büyümesinden pay vermek ve iki asgari ücret bir araya geldiğinde yoksulluk sınırında bir gelir seviyesine ulaşmak olduğunu ifade etti.