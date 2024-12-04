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Dünyaca ünlü medyum Deborah Davies'ten tarihi kehanet: 'Uzaylılar 2025’te Dünya’ya gelecek'
Dünyaca ünlü medyum Deborah Davies'ten tarihi kehanet: 'Uzaylılar 2025’te Dünya’ya gelecek'
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin ünlü medyumu Deborah Davies, 2025 yılına dair iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü önceden tahmin eden Davies... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T10:37+0300
2024-12-04T10:37+0300
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Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken medyum Deborah Davies, bu kez de 2025 yılı için kehanetlerini açıkladı. Davies, uzaylıların insanlıkla fiziksel temas kuracağını iddia ederek, “Uzaylılar artık bizden saklanmayacak. İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak zarar vermek istemiyorlar” dedi.'2025 büyük sürprizlerle geliyor'Dailystar’a konuşan Deborah Davies, 2025’in insanlık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Fenomen medyum, dünya dışı varlıkların iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığa yardım etmek istediğini ifade etti. Davies, “Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bu kez de gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler” dedi.UFO’lar ve UAP’lerde artış bekleniyorDavies’in açıklamalarına göre, 2025 yılında UFO veya yeni adıyla Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranı önemli ölçüde artacak. Medyum, “Göklerimizde uzaylı varlıkların daha sık görünmesine tanık olacağız. Ancak 2025’in sonlarına doğru, hükümetlerin sessiz kalma çabalarına rağmen fiziksel temaslar büyük bir artış gösterecek” diyerek iddialarını güçlendirdi.İnsanlık i̇çin yardım eli mi?Davies’e göre, uzaylılar bu kez düşman değil, birer dost olarak karşımıza çıkacak. İnsanlığı yok olmanın eşiğinden kurtarmaya niyetli olduklarını öne süren medyum, uzaylıların özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığa yardım edeceğini vurguladı.Daha fazla UFO ve UAP göreceğizDavies, "Dünya dışı varlıkların gökyüzündeki artışı kaçınılmaz. Bu durum, insanlığın evrenle olan bağını yeniden tanımlayabilir. Uzaylılar bir kez daha insanlık tarihine damga vuracak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/uzayin-derinliklerinde-bilim-dunyasini-sarsan-kesif-gizemli-bir-super-dunya-doguyor-tarih-yeniden-1091102489.html
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uzaylı, uzaylılar, kehanet, elizabeth, dünya
uzaylı, uzaylılar, kehanet, elizabeth, dünya

Dünyaca ünlü medyum Deborah Davies'ten tarihi kehanet: 'Uzaylılar 2025’te Dünya’ya gelecek'

10:37 04.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere’nin ünlü medyumu Deborah Davies, 2025 yılına dair iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü önceden tahmin eden Davies, bu kez uzaylıların insanlıkla fiziksel temas kuracağını açıkladı. Ona göre, dünya dışı varlıklar insanlığa yardım eli uzatmaya hazırlanıyor.
Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken medyum Deborah Davies, bu kez de 2025 yılı için kehanetlerini açıkladı. Davies, uzaylıların insanlıkla fiziksel temas kuracağını iddia ederek, “Uzaylılar artık bizden saklanmayacak. İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak zarar vermek istemiyorlar” dedi.

'2025 büyük sürprizlerle geliyor'

Dailystar’a konuşan Deborah Davies, 2025’in insanlık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Fenomen medyum, dünya dışı varlıkların iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığa yardım etmek istediğini ifade etti. Davies, “Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bu kez de gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler” dedi.

UFO’lar ve UAP’lerde artış bekleniyor

Davies’in açıklamalarına göre, 2025 yılında UFO veya yeni adıyla Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranı önemli ölçüde artacak. Medyum, “Göklerimizde uzaylı varlıkların daha sık görünmesine tanık olacağız. Ancak 2025’in sonlarına doğru, hükümetlerin sessiz kalma çabalarına rağmen fiziksel temaslar büyük bir artış gösterecek” diyerek iddialarını güçlendirdi.

İnsanlık i̇çin yardım eli mi?

Davies’e göre, uzaylılar bu kez düşman değil, birer dost olarak karşımıza çıkacak. İnsanlığı yok olmanın eşiğinden kurtarmaya niyetli olduklarını öne süren medyum, uzaylıların özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığa yardım edeceğini vurguladı.

Daha fazla UFO ve UAP göreceğiz

Davies, "Dünya dışı varlıkların gökyüzündeki artışı kaçınılmaz. Bu durum, insanlığın evrenle olan bağını yeniden tanımlayabilir. Uzaylılar bir kez daha insanlık tarihine damga vuracak" ifadelerini kullandı.
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